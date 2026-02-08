Исторически тролеи „Икарус“ и „ЗИУ“ излизат по улиците на София

По случай 85-а годишнина от пускането на тролейбусния транспорт в София днес в движение ще бъдат пуснати два напълно реставрирани исторически тролейбуса – „Икарус“ и „ЗИУ“. Ретро возилата ще се движат по специален празничен маршрут в централната част на столицата, съобщиха от Столична община.

Празничните обиколки ще се извършват на всеки 30 минути в интервала от 12:30 до 14:00 часа. Извън тези часове посетителите ще могат да разгледат тролейбусите отблизо и да се запознаят с тяхната история. Маршрутът преминава през ключови точки в центъра на града – улица „Гурко“, района на Софийския университет, Сточна гара, кино „Одеон“, Националния дворец на културата, плувен комплекс „Спартак“ и улица „Шести септември“, след което се затваря отново на „Гурко“.

В рамките на инициативата е представен и съвременен юбилеен тролейбус, който чрез визуална хронология проследява най-важните моменти от развитието на тролейбусния транспорт в София – от първата линия до днешните модерни возила.

От общинската администрация припомнят, че първата тролейбусна линия в столицата е открита през 1941 г., а през годините този вид транспорт се утвърждава като екологична и устойчива алтернатива за градско придвижване. Според общината инициативата има за цел да свърже историята с бъдещето на обществения транспорт и да подчертае ролята на тролейбусите в развитието на по-чиста и устойчива градска среда.

