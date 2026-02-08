Облаци, валежи и температурни колебания в следващите дни

Днес времето в страната ще остане предимно облачно, с валежи на отделни места и умерен северозападен вятър. Температурите ще бъдат сравнително умерени за сезона, но през първите дни от новата седмица предстои осезаемо застудяване. Валежите ще продължат, като в някои райони дъждът ще преминава в сняг. Към края на другата седмица се очаква затопляне и по-интензивни превалявания.

Времето днес в страната

Облачността над страната ще бъде по-често значителна. На отделни места, главно в Южна България, а по-късно през деня и в Източна България, ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 8° и 13°, а в София около 10°.

Условията в планините

В планинските райони облачността ще е значителна, като на места ще има валежи от сняг, а под 1700-1800 метра - от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, а на 2000 метра около минус 1°.

По Черноморието

По Черноморието ще преобладава облачно, на места и мъгливо време. Слаби превалявания от дъжд се очакват главно по южното крайбрежие. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 7° и 9°. Температурата на морската вода ще е от 5°-6° по Северното Черноморие до 7°-8° по Южното, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Застудяване в началото на седмицата

През първите дни от новата седмица вятърът ще се ориентира от североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Времето ще бъде облачно с валежи, като в понеделник те ще са на повече места. В Северна България и високите полета ще превалява предимно сняг, а в Южна България - дъжд. Температурите ще се понижат, като във вторник минималните ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните между 0° и 5°, по-високи в крайните южни райони.

Промяна към средата на седмицата

В сряда вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг. Облачността временно ще се разкъса и ще намалее, но по-късно през деня над югозападните райони отново ще се увеличи и на места ще превали дъжд. Дневните температури ще започнат постепенно да се повишават.

Валежи и затопляне към края на седмицата

В четвъртък времето ще бъде предимно облачно, а след обяд от юг валежите ще се активизират. През нощта срещу петък те ще обхванат цялата страна и ще продължат и през петъчния ден, когато има повишена вероятност за значителни количества. Вятърът ще бъде с южна компонента и ще остане сравнително топло. Минималните температури в петък ще са между 2° и 7°, а максималните между 10° и 15°.

Кратко подобрение в края на периода

През нощта срещу събота вятърът ще се ориентира от северозапад, валежите ще спрат, а облачността ще се разкъса. В събота ще има и слънчеви часове, но след обяд от запад ще започне ново увеличение на облачността, все още без валежи. Температурите ще останат без съществена промяна.

