Димитър Манолов: Подкрепа остана на терен, когато други изчезнаха

КТ „Подкрепа“ е сред малкото организации, които са запазили реално присъствие и влияние през целия преход, заяви пред БТА президентът на синдиката Димитър Манолов по повод 37-ата годишнина от създаването му.

По думите му конфедерацията е участвала активно в изграждането на начина, по който държавата функционира и днес, макар не всички цели през годините да са били постигнати. Манолов отбеляза, че от организациите, действали в началото на прехода, на терен са останали основно КТ „Подкрепа“ и КНСБ.

Минималната заплата и пропуснатите срокове

Като едно от най-сериозните текущи предизвикателства Манолов открои прилагането на европейската директива за адекватните минимални заплати и колективното трудово договаряне. По думите му България е изостанала драстично и е изпуснала всички срокове за транспониране на директивата в националното законодателство. Той подчерта, че въпреки активното участие на синдиката в процеса, консенсус все още не е постигнат, а разговорите тепърва трябва да бъдат възобновени. Манолов определи като временна, но разумна мярка минималната работна заплата да бъде обвързана със средната, като подчерта, че в дългосрочен план моделът трябва да бъде променен.

Бюджетът като спирачка за развитие

Президентът на КТ „Подкрепа“ определи удължения бюджет като сериозен проблем, който на практика е лишил страната от една година развитие. По думите му липсата на редовен бюджет засяга директно редица системи, включително общините, железопътния и градския транспорт. Особено тежко е положението в културата, където според Манолов с минимални средства е можело да се решат хронични проблеми с недофинансирането на библиотеки, читалища, галерии и театри. Той настоя бюджетът да се разглежда в по-дълъг хоризонт, като се планират едновременно настоящата и следващата година.

Еврозоната и липсата на информация

По темата за въвеждането на еврото Манолов изрази мнение, че процесът е можел да бъде по-добре комуникиран и организиран. Според него е липсвала достатъчна и навременна информираност, което е създало излишни страхове и напрежение сред хората.

Пенсиите - стара тема с нови рискове

Състоянието на пенсионната система остава сред ключовите теми за синдиката. Манолов заяви, че КТ „Подкрепа“ не подкрепя предложените промени във втория пенсионен стълб, свързани с въвеждането на мултифондове. По думите му формалният избор на практика няма да работи, тъй като над 80% от осигурените не са избирали сами фондовете си. Той подчерта, че допълнителното пенсионно осигуряване трябва да бъде реално в полза на хората, а не формална схема.

Манолов отново постави въпроса за минималната пенсия, като посочи, че в момента няма такава, която да не се дотира от държавата. Според него е необходима ясна математическа връзка между минималната работна заплата и минималната пенсия, за да се гарантира, че пенсията действително замества дохода от труд, а не се превръща в форма на социално подпомагане.

Пазарът на труда и вносът на работна ръка

По отношение на трудовата миграция Манолов предупреди, че увеличаването на квотите за работници от трети страни не трябва да бъде първото решение. Той посочи, че в България има над милион и половина души в трудоспособна възраст, които не участват на пазара на труда, и именно там трябва да се търсят резервите. Вносът на работна ръка, по думите му, е лесен, но краткосрочен отговор на дълбоки структурни проблеми.

