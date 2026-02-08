Гърция вдига алармата за имотите в северната част на страната

Темата за масовото изкупуване на имоти в Северна Гърция от чужди граждани прерасна от икономически въпрос в проблем на националната сигурност. След остър политически сблъсък в гръцкия парламент компетентните служби започнаха проверки на сделки с недвижими имоти, включително такива, свързвани с български и турски граждани, както и с европейски компании, сред които и фирми с българско участие.

По данни на гръцките медии разследванията се водят от няколко институции, включително националните служби за сигурност, и са съсредоточени в стратегически чувствителни райони на Северна Гърция – около Еврос и Александруполис. Основният фокус е дали в гранични и военнозначими зони се натрупва концентрирана собственост в ръцете на чужденци и дали част от сделките са реализирани чрез посреднически или формално европейски компании, зад които стоят турски инвеститори.

Юристи и представители на местните общности потвърждават, че подобни схеми съществуват от години. Те подчертават, че към този момент сделките не са обявени за незаконни и формално попадат в рамките на европейското законодателство. Именно това обаче изостря напрежението – гръцката държава проверява не само законността, но и реалните цели зад покупките, включително възможни рискове за сигурността и контрола върху стратегически територии.

Част от придобиванията са извършени от български граждани, които купуват изоставени къщи в обезлюдени села на символични цени. В повечето случаи става дума за реновиране с цел постоянно заселване или отдаване под наем. Паралелно с това обаче анализи сочат, че други чуждестранни инвеститори – сред тях германци, поляци, румънци и българи – са използвали сложни юридически конструкции, офшорни и посреднически фирми, за да навлязат в туристически и гранични райони.

Според част от проверяваната информация подобни практики в някои случаи са били използвани и за заобикаляне на данъчни изисквания или непълно деклариране на реалните собственици – още един елемент, който разширява обхвата на разследванията извън чисто имотния пазар.

На фона на тези съмнения гръцките власти прилагат и противоположна политика – активни програми за заселване в обезлюдени райони. Държавата предлага финансова помощ от 10 000 евро на семейства, които се преместят в села с под 500 жители, и 6000 евро за населени места с по-голямо население, като за всяко дете се добавят още по 1000 евро. Програмата стартира именно в Еврос, близо до българската граница, а впоследствие бе разширена в Драма, Флорина, Серес и Касториа.

Право да кандидатстват имат и чужденци с легален статут в страната – факт, който допълнително усложнява дебата. Така Северна Гърция се оказва в парадоксална ситуация – между нуждата от хора и инвестиции и страха от загуба на контрол върху чувствителни територии.

