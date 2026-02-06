Наводнения и жертва след циклон в Гърция

Силен циклон нанесе сериозни щети в части от Гърция, като властите отправиха категоричен призив днес да не се предприемат пътувания към наводнените райони. Най-тежко засегнати са островите Самотраки и Тасос, където проливните дъждове наводниха голяма част от пътната мрежа и направиха придвижването изключително затруднено.

На двата острова има наводнени приземни етажи, магазини и хотели, като част от хотелиерите сами са започнали да отменят резервации за уикенда заради усложнената обстановка. В Северна Гърция пороите взеха и човешка жертва – край Комотини автомобил е бил отнесен от придошлите води, а пожарната не е успяла да спаси водача.

Гръцките власти отново апелираха да не се предприемат рискови пътувания в засегнатите северни райони на страната. В същото време части от Пелопонес остават без електрозахранване, а втори ден движението по пътя от Каламата е спряно заради щетите от проливните дъждове.

Валежите продължават почти в цялата страна, но с по-слаба интензивност. От Гражданска защита предупреждават, че до края на деня има опасност от градушки в северните части на Гърция, както и на острови в Егейско море. Междувременно движението на всички фериботи е възстановено след отслабване на вятъра, но остава препоръката яхти и рибарски лодки да не излизат в открито море.

По прогнози на метеоролозите от утре действието на циклона ще спре и обстановката постепенно ще започне да се нормализира.

