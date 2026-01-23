Гърция без работници! Икономиката търси 360 хиляди души

Гръцката икономика изпитва все по-остър недостиг на работна ръка, който работодателите вече определят като хроничен проблем. По данни на Съюза на работодателите, страната се нуждае от около 360 хиляди работници, докато действащата правителствена програма позволява издаването на визи за едва до 94 хиляди чужденци, което е далеч под реалните потребности на пазара на труда, предаде БНР.

Правителството на Гърция вече предприе стъпки за увеличаване на квотите за работа на граждани от трети страни, но бизнесът предупреждава, че това е само частично решение. Липсата на кадри засяга все повече сектори и започва да ограничава растежа, особено в периоди с висока икономическа активност.

Основният приток на чуждестранни работници идва от Бангладеш и Египет, като те се насочват предимно към аграрния сектор. Земеделието, животновъдството, риболовът и дърводобивът разчитат в голяма степен именно на този тип работна сила, без която цели производства биха били поставени под риск.

Най-драматична обаче остава ситуацията в туризма – ключов отрасъл за гръцката икономика. Хотелите и ресторантите изпитват остър недостиг на камериерки, готвачи, персонал за заведения за бързо хранене и озеленители, като проблемът се изостря с наближаването на активния летен сезон. Строителният сектор също отчита сериозен дефицит на работници, което забавя изпълнението на проекти и повишава разходите.

Особено тежко е положението на островите, където сезонните работници са жизненоважни за туристическата индустрия. Въпреки обещанията на работодателите за по-високи заплати и подобрени условия на труд, много гърци продължават да предпочитат работа в държави от Централна Европа, където възнагражденията са по-високи, а социалните придобивки – по-сигурни, показват данни от синдикални проучвания.

Така, въпреки усилията на властите, недостигът на работна ръка се очертава като дългосрочно предизвикателство за гръцката икономика, което ще изисква не само повече визи, но и по-дълбоки промени на трудовия пазар.

