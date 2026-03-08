Ценови шок в Гърция! Бензинът удари 2,35 евро в части от страната

Рязък скок на цените на горивата разтърси Гърция и предизвика сериозни притеснения сред шофьорите и бизнеса. Само за една седмица средната цена на бензина се е повишила с около 10 евроцента, а на много места вече достига психологическата граница от 2 евро за един литър. На някои от популярните острови, сред които Цикладите, Корфу и Родос, цената на бензина вече стига до 2,35 евро за литър.

В континенталната част на страната горивото се продава между 1,80 и 2 евро за литър, но на островите цените традиционно са по-високи заради скъпия транспорт на горивата. Собствениците на бензиностанции посочват именно разходите по доставката като основна причина за разликата.

Междувременно проверки на финансовите служби в бензиностанциите са показали и сериозни отклонения от допустимата по закон печалба, което допълнително засилва подозренията за спекула на пазара.

Експерти от сектора предупреждават, че е трудно да се прогнозира докъде може да стигне поскъпването. Според тях всичко зависи от продължителността и развитието на военните действия в Близкия изток, които вече влияят върху международните енергийни пазари.

Успоредно със горивата в Гърция се наблюдава и ново поскъпване на хранителните продукти. Макар че някои основни стоки като зехтин, сирене и кашкавал засега задържат цените си, плодовете и зеленчуците вече значително поскъпват. Особено сериозен е скокът при месото, което се продава на цени с около 50% по-високи в сравнение с миналата година.

Министърът на развитието Костас Теодорикакос заяви, че правителството подготвя пакет от мерки, насочени към подпомагане на производствените компании и домакинствата с по-ниски доходи.

Опозицията обаче настоява за по-драстична стъпка - временно премахване на акциза върху горивата, за да се облекчи натискът върху потребителите.

