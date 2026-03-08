Напрежението скочи! Иран готви нови атаки срещу американски цели

Иран заплаши да разшири атаките срещу американски цели в Близкия изток, докато САЩ и Израел продължават въздушната си кампания срещу страната. Президентът Масуд Пезешкиан заяви, че Техеран няма да се откаже от отговор, ако натискът върху страната се засилва.

„Когато сме атакувани, нямаме друг избор освен да отговорим. Колкото по-голям натиск оказват върху нас, толкова по-силен естествено ще бъде нашият отговор“, заяви Пезешкиан във видеообръщение в неделя. „Нашият Иран, нашата страна, няма лесно да се огъне пред тормоз, потисничество или агресия – и никога не го е правил.“

С изказването си иранският президент изглежда се отдалечава от по-помирителния тон, който използва ден по-рано към държавите от Персийския залив. Тогава той намекна за извинение за атаките по тяхна територия, но думите му бързо бяха оспорени от твърдолинейните среди в Техеран.

Пезешкиан подчерта, че Иран не търси конфронтация със съседните арабски държави, много от които приютяват американски военни бази. „Те са наши братя“, заяви иранският президент, обвинявайки САЩ, че се опитват да противопоставят държавите в региона една срещу друга.

В същото време конфликтът продължава да се разширява. Според кадри на Асошиейтед прес небето над Техеран е било покрито с гъст дим в неделя сутринта, часове след израелски удари по петролни обекти в столицата.

Иранската агенция Фарс съобщи, че атаките са поразили четири складови бази за петрол и център за пренос на гориво в Техеран и провинция Алборз. При ударите са загинали четирима шофьори на цистерни, които са се намирали в обекта по време на атаката.

Видеокадри показват огромни огнени стълбове, издигащи се в нощното небе над столицата. Според наблюдатели това е първият случай в конфликта, при който е ударена цивилна индустриална инфраструктура, което може да означава нова фаза в ескалацията на войната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com