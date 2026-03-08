Адът в Техеран продължава след ударите по петролни бази

Горивната мрежа на иранската столица Техеран беше сериозно нарушена след адски нощни удари по складове за петрол и гориво. Това съобщи губернаторът на града Мохамад Садег Мотамедиан, след като пожари избухнаха в няколко ключови петролни бази. По думите му няма недостиг на гориво, но възстановяването на нормалното снабдяване може да отнеме време.

Иранските държавни медии съобщиха, че складове за гориво и нефт в три района на Техеран са били ударени от израелско-американски ракети в събота вечерта. Според информация на агенция Фарс няколко резервоара в петролното депо на столицата са били поразени, но самата рафинерия не е засегната.

Пожарите обаче се оказват трудни за овладяване. От агенцията съобщават, че на този етап е невъзможно огънят да бъде напълно потушен. В друг склад за гориво в района Шахран огнеборците се борят със пламъците, които се разпространяват по водни канали и улици около съоръжението.

„Пожарът все още не е напълно изгасен, но ситуацията е под контрол. Очаква се с намаляването на количеството гориво пламъците да бъдат овладени през следващите дни“, съобщи агенция Фарс.

Междувременно жител на Техеран разказа пред Си Ен Ен за драматичната нощ в иранската столица. „Градът е тъмен, небето е черно“, каза той пред телевизията.

По думите му въздухът е бил тежък от дим и облаци след експлозиите. „Видях как взривът освети небето. Никога не бях виждал нещо подобно. Изглеждаше като края на света – или така, както си представям ада“, разказа жителят на Техеран пред Си Ен Ен.

По-рано журналисти на място съобщиха, че градът се е събудил под гъсти черни облаци дим, а дъждовната вода е била потъмняла от саждите след ударите.

От израелската армия заявиха, че цел на атаките са били обекти за съхранение на гориво, които снабдяват различни потребители в Иран, включително военни структури.

