България следи войната около Иран, ето къде е опасността за нас

Няма директна заплаха за военната сигурност на България, но регионалната обстановка остава напрегната заради поредицата от конфликти около страната. Това заяви заместник-министърът на отбраната Йордан Божилов в интервю за бТВ. По думите му държавата трябва внимателно да следи развитието на ситуацията и да взема решения, които да гарантират националната сигурност.

Божилов предупреди, че войната между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга може да има косвени последици за България. Сред тях е рискът от нова бежанска вълна към Европа, която може да засегне и страната ни.

Заместник-министърът коментира и присъствието на американски военни самолети у нас. „Все още всички американски военни самолети се намират на Летище София“, каза той, като уточни, че машините извършват редовни полети и не се задържат постоянно на едно място. Той обаче отказа да посочи конкретни детайли за техните мисии.

Според Божилов България няма право да изисква подобна информация от американската страна. „По договор, сключен през 1996 г., нямаме право да изискваме информация от САЩ относно спецификите на мисиите на техните самолети, на които е даден достъп до българското въздушно пространство“, заяви той.

По повод предупрежденията от страна на Иран, че държави, в които има американски военни обекти, могат да се превърнат в легитимна цел, Божилов подчерта, че България не попада в подобна категория. „България не участва във войната и не може да бъде разглеждана като страна в конфликта“, каза той.

Заместник-министърът разкри още, че САЩ са изпратили ноти до българското правителство за временно разполагане у нас на до 15 военни самолета и около 500 военнослужещи. По думите му това е свързано с ангажиментите в рамките на НАТО.

Божилов отбеляза, че сигурността на България се гарантира по няколко линии - както чрез членството в Европейския съюз, така и чрез НАТО. В рамките на сътрудничеството в алианса страната ни е поискала от Гърция да предостави система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, която да подсили защитата на българското въздушно пространство. Освен това Атина е осигурила и два самолета Ф-16, които да подпомогнат въздушната отбрана.

„Ние имаме наземни системи за противовъздушна отбрана и самолети, с които защитаваме всички точки от територията си“, увери Божилов. В същото време той призна, че част от тези системи са остарели и трябва да бъдат модернизирани възможно най-скоро.

Заместник-министърът допълни, че съществува възможност американските самолети да бъдат преместени от Летище София на друго място, но това е въпрос, който трябва да бъде обсъден допълнително със САЩ.

