Калушев е жив? Ето какво написа в мрежата

Мистериозният профил на загиналия на Околчица Ивайло Калушев във Фейсбук обяви нова инициатива.

Ето какво пише:

"На 13 март излизаме пред Съдебната палата - София в подкрепа на Ралица Асенова – майката на Николай Златков – и на всички близки на загиналите край хижа „Петрохан“ и връх „Околчица“.

Месец след трагедията близките получават откази, уклончиви „писма“, липса на обжалваеми актове и мълчание по ключови процесуални въпроси. Публично се лансират категорични версии, докато едновременно се твърди, че „още не е готово“. Това е недопустимо.

Нашите кратки искания (7)

Незабавен достъп на близките до телата за идентификация/разпознаване и край на отказите без срок.

- Изрични постановления по всички искания на пострадалите, с мотиви и указание за реда на обжалване (не уведомителни писма).

- Пълна информация към пострадалите по чл. 75 НПК: какво е извършено, какво предстои, по какви срокове.

- Проверими данни: изискване и реална проверка на трафични данни (чл. 159а НПК) + яснота какво е установено (в рамките на закона).

- Starlink метаданни чрез правна помощ: периоди на активност, приблизителна локация, логове.

- Протоколи и “верига на съхранение” за всички носители/доказателства (камери, DVR/NVR, телефони, дронове): кой, кога и с какъв протокол ги е иззел и съхранявал.

- Ориентировъчен прозорец/час на смъртта и напредък по СМЕ/балистика – не “всичко е ясно, но още не е готово”.

Допълнителни въпроси към прокуратурата и разследващите

Кой носи отговорност за теча на информация към медии, включително чувствителни детайли и очернящи внушения, докато на близките се отказва дължима по закон информация?

- Защо фрагменти и снимки/детайли изтичат към “удобни” журналисти, а пострадалите и поверениците им не получават законния достъп?

- Кой е отговорен за процесуални нарушения: откази без постановление, забавяния без срокове, липса на ефективен надзор и прозрачност?

- Кой контролира публичния разказ и защо вместо проверими факти се произвеждат внушения?

Призив за доброволци и подкрепа

За да се проведе протестът организирано и безопасно, имаме нужда от:

- Доброволци-маршали (4–8 души) – за ред, деескалация и ориентиране на хората.

- Техника за озвучаване (тонколона/и + микрофон) или помощ за наем на озвучаване.

- Фотограф/видео (общи кадри) и човек за контакт с медии.

(!!!) Ако можеш да помогнеш, пиши в коментар или на лично съобщение

Правила:

Протестът е мирен. Без насилие и провокации. Молим да не се използват партийни символи - фокусът е върху правата на близките, фактите и върховенството на закона.

Елате. Споделете. Бъдете гласът на хората, на които отказват дори правото да се сбогуват.

Факти, не внушения. Протоколи, не сценарии.

P.S. След анонсирането на това събитие в медии и социални мрежи, прокуратурата премина в авариен режим и ето какво реши да предприеме: Реши да освободи телата и да ги предаде на близките!

Много хора питат: защо да е проблем, че прокуратурата “освобождава телата” на загиналите от Околчица – нали близките това искат? Проблемът не е в самото предаване, а в момента и начина - и в липсата на прозрачни документи.

Факт е, че към момента няма публично известен съдебномедицински документ за смъртта на тримата от Околчица: няма официално оповестен прозорец на смъртта, няма балистични параметри, няма ясна механика. Въпреки това се лансира категорична версия. Това обръща логиката на разследването: първо заключение, после доказателства.

Паралелно в публичното пространство има твърдения (напр. BulNews), които ако са верни, са в остър конфликт с тезата „две убийства и самоубийство“. Ако това е невярно, прокуратурата може да го опровергае с официални документи. Мълчанието не е отговор. Мълчанието е признание.

И най-важното: когато телата се освобождават преди близките да са ги разпознали и преди да има прозрачен отговор по ключови експертизи (време на смъртта, балистика, следи), това обективно затруднява проверката. След погребение част от следите се губят, а всяка повторна проверка минава през тежка и отново зависима от прокуратурата процедура (ексхумация/нови разрешения).

Истината се разкрива с процедури, протоколи и достъп до документи, не с пресконференции и течове към удобните обслужващи версията на прокуратурата медии.

13 март, 17:30 – Съдебната палата

Факти, не внушения. Протоколи, не сценарии. "

