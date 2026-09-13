Калушев е жив? Ето какво написа в мрежата
Мистерията около профила му продължава
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Мистерията около профила му продължава
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Един от двамата руски пилоти, които катапултираха от сваления самолет, е жив и в момента пътува към руската база в Сирия, съобщи посланикът на Русия в...
Снимаха Кит Харингтън да се присъединява към екипа за шестия сезон на "Игра на тронове" Когато любимецът на зрителите Джон Сноу бе убит, мнозина изгу...