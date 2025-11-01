Уникален случай с "живия мъртвец", открит у нас

62-годишният Боян Иванов от Русе е живият мъртвец, открит в палатка в Пирин над Банско, завчера. Това уточнява Струма.

Мъжът е издирван в България и в чужбина по искане на родителите му, които от години нямат ни вест, ни кост от него. През 2013 година е обявен за мъртъв и има издаден смъртен акт.

Името му съвпада с името на рок певец от миналото, но с разлика в годините. Рок певецът е роден пред 1943 година, а намереният "мъртвец" е 20 години по-млад, установи проверка.

Иванов е напуснал родния си град без да се обади на никого, притежавал стар паспорт, благодарение на който е установена самоличността му. Обявен е за безследно изчезнал през 2008 година, преди да му бъде издаден смъртен акт.

Няма криминални прояви. Родителите му го обявили преди години за издирване.

Какво е правил в планината, как е живял, къде се е крил повече от 20 години и от какво е избягал?! Все въпроси без отговор.

Последно, преди няколко години е работил във ферма в Гърция.

Според източници от полицията при установяването му в планината той оказал яростна съпротива, налитайки на бой на полицаи и паркови служители.

