Обрат със заплатите! Замразяват ги

Парламентът ще реши днес дали заплатите в бюджетната сфера да се замразят до приемането на редовен държавен бюджет за 2026 година.

Предложението бе прието от ресорната парламентарната Комисия на първо четене на т.нар. удължителен закон за бюджета.

Според проекта от 1 януари се увеличава единствено минималната работна заплата - размерът ѝ ще бъде 620 евро.

Председателски съвет преди началото на работната седмица на депутатите ще обсъди дали да бъде разгледан и предложения от правителството в оставка проектобюджет, предаде БНР.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com