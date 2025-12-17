Гърмящи тръби! Цял блок спи на тръни

В сърцето на столичния квартал „Лозенец“ жителите на един жилищен блок живеят в постоянен стрес – мазетата им са прогизнали от вряла вода и пара, а достъпът до сервизните помещения е невъзможен. Причината е поредната авария на парното, която превърна сградата в истинска „сауна“.

Опасност за детска градина

Проблемът не засяга само съкооператорите. Цяла детска градина може да остане на студено, ако се наложи спешен ремонт. Тръбите, които захранват с топлина учебното заведение, минават през частната собственост на блока и често се пукат. Родители и персонал са притеснени, а от „Топлофикация“ се очаква ясен отговор кога ще бъде окончателно решен проблемът.

„Дежурим денонощно от страх“

„Магистралният топлопровод на „Топлофикация“ свързва детската градина и още две сгради. Преминава през нашата частна собственост. Последната авария беше в неделя. Като слезеш в мазето те удря пара и вряла вода. Дежурим денонощно от страх. Парата компрометира основите на сградата. „Топлофикация“ закърпи положението със свински опашки“, разказва жител на блока в ефира на NOVA.

Магазин, превърнат във влажна камера

„Моето магазинче е в същата сграда и е просмукано с влага. Пускаме жаби от август миналата година, нямаме отговор, занимавахме дори кмета на района“, допълва друга потърпевша.

Отговорът на „Топлофикация“

От дружеството заявиха пред NOVA, че ще започнат спешен ремонт. За жителите на блока и за родителите на децата в градината обаче остава въпросът – кога и доколко трайно ще бъде решен проблемът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com