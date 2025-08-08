Нова лудост! 1200 лв. сметка за парно в София

По-дълъг сезон, по-топли радиатори – и по-студени джобове

Зимата в София се оказа не само дълга, но и скъпа за домакинствата, ползващи централно отопление. За апартамент с площ между 70 и 99 кв. м, средният разход за парно и битова гореща вода за изминалия отоплителен сезон достига 996,74 лв. без ДДС. С включения данък сметката нараства до близо 1200 лв., сочат официални данни от топлинния счетоводител „Техем“.

За по-големите жилища с площ над 100 кв. м сметките също не щадят бюджета – 1387,65 лв. без ДДС, или около 1665 лв. с ДДС. Това е увеличение с 6% спрямо предходната зима.

35 дни повече парно – с 5 до 6% по-високи сметки

Основната причина за по-солените сметки не е скок в цената, а по-дългият отоплителен сезон. През зимата 2024/2025 г. парното е работило в продължение на 184 дни, което е с 35 дни повече спрямо предходния сезон, когато радиаторите са топли само 149 дни.

Парадоксално, цената на парното всъщност леко е поевтиняла, благодарение на сериозния спад в цените на природния газ. Но по-дългият период на отопление е компенсирал това облекчение и е довел до реално увеличение в крайните сметки.

Над половината от софиянци – без доплащане

Въпреки по-високите общи суми, 59% от клиентите на „Техем“ не дължат допълнително плащане – те или са платили авансово, или дори имат средства за възстановяване. За останалите 41% обаче сезонът е приключил с недостиг – средната сума за доплащане е 228 лв. с ДДС.

