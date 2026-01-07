Примката се затяга. Нов защитен свидетел срещу варненския кмет

Делото срещу варненския кмет Благомир Коцев и двамата общински съветници от ПП–ДБ навлезе в нов етап, след като Апелативният съд във Варна потвърди паричните гаранции на обвиняемите и разкри, че по казуса се е появил още един защитен свидетел. Това е вторият свидетел под специална защита, а паралелно с тях в процеса участват и лица с тайна самоличност — знак, че разследването се разширява и чувствителността на показанията расте.

Нов свидетел под защита – ключов обрат в разследването

От съдебното определение става ясно, че след внасянето на обвинителния акт още един свидетел е поискал да бъде поставен под защита. Решението е взето по негова инициатива, което подсказва, че показанията му вероятно са от съществено значение за обвинението. Така делото вече разполага с двама защитени свидетели, както и с други лица, чиито самоличности се пазят в тайна.

Гаранциите остават

Апелативният състав потвърди определените от първата инстанция гаранции: 200 000 лв. за Николай Стефанов и 150 000 лв. за Йордан Кателиев. Според магистратите опасността от неправомерно въздействие върху свидетели не е отпаднала, а появата на нов защитен свидетел само засилва този извод. Съдът подчертава, че мерките имат възпиращ ефект и са необходими за нормалното протичане на процеса.

Финансовият профил на обвиняемите – аргумент за високите суми

При определянето на размера на гаранциите съдът е анализирал имущественото състояние на двамата съветници. За Николай Стефанов магистратите отбелязват „значително и многокомпонентно“ имущество, включително недвижими имоти в България и чужбина, както и значителни парични активи, декларирани пред антикорупционната комисия. Това, според съда, показва висока финансова обезпеченост и прави гаранцията напълно постижима.

При Йордан Кателиев съдът отчита устойчиво и нарастващо имуществено състояние — имот, автомобил, налични средства и участие в няколко търговски дружества. Магистратите приемат, че твърденията за ограничена платежоспособност не отговарят на реалността.

Обвиненията – престъпен сговор, подкупи и принуда

Двамата съветници са предадени на съд за участие в престъпен сговор с цел имотна облага и искане на подкупи. Стефанов е обвинен и в принуда. Според прокуратурата те са действали в координация с още трима души, сред които и кметът Благомир Коцев. Тримата бяха арестувани през юли, а през октомври Софийският апелативен съд им наложи домашен арест, който по-късно бе заменен с парични гаранции.

Коцев – на свобода срещу гаранция, събрана чрез дарения

След няколко месеца в ареста самият кмет Благомир Коцев бе освободен срещу 200 000 лв. гаранция. Сумата беше събрана чрез дарения от негови поддръжници.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com