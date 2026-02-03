Шокиращи разкрития за Благомир Коцев. Разпитът на бившия зам.-кмет Диан Иванов

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов е направил скандални разкрития в разпитите си пред Антикорупционната комисия за дейността на обвиняемия градоначалник Благомир Коцев, разкри агенция ПИК и публикува стенограми от двата разпита на Иванов.

Диан Иванов Маринов дава показания на 8 и 9 юли 2025 г., пред служител на Комисията за противодействие на корупцията, на 16 юли се отказа от тях с пост във Фейсбук, който по-късно изтри, а след това се покри. На 9 септември водещата на ПИК TV Соня Колтуклиева се свърза в ефир с бившия заместник-кмет, който обясни, че може и да проговори след седмица, но не го стори. Писмото му до прокуратурата за оказан натиск не обезсилва показанията му, те ще бъдат доказани или отхвърлени по време на процеса, обясниха юристи. Делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и двамата общински съветници от ПП Николай Стефанов и Йордан Кателиев започва във Варна, в 9:30 часа на 17 февруари, а датата 14 март е посоченa за резервна.

Соня Колтуклиева се сдоби с двата протокола от разпитите на Диан Иванов Маринов. Прави впечатление, че на 9 юли, той потвърждава и разширява казаното на 8 юли. И никъде не се оплаква, че е притискан и заплашван.

Ето какво разказва той:

• Коцев ми каза, че средствата за политически кампании ще следва да се събират от обществени поръчки.

• Да преустановя практиката за “най-ниска цена”, за да бъдат завишавани цените. Николай Стефанов ще иска от изпълнителите процент от стойността за връщане към партията “Продължаваме промяната”.

• Разбрах, че средствата ще бъдат предоставяни в брой от спечелилия поръчката на ръка на Стефанов, същият ще ги дава на кмета.

• Коцев изискваше от мен да манипулирам процедурата по избор на изпълнители с цел да бъдат избирани конкретно посочени от него дружества.

• Относно одобряване на ПУП, ми е известно, че е била поискана сумата над 100 000 лева от Благомир Коцев чрез Николай Стефанов, за отстраняване на “проблем” от преписката.

• Знам, че исканите суми от Коцев от страна на изпълнителя на ремонта на училище “Добри Чинтулов” са били непосилно високи.

• В офиса на ПП “Продължаваме промяната” е проведена среща с Пламенка Димитрова, коментирани са суми, които може да върне; видях я в ресторант “Хоризонт” на среща с Коцев и Стефанов.

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПИТ НА СВИДЕТЕЛ

Диан Иванов Маринов:

“От 30.11.2023 год. бях назначен на работа на длъжността зам.-кмет по „Правен ресор" на община Варна. Кмет на община Варна бе Благомир Коцев.

Със същия се познаваме от много години, като сме били съученици, а впоследствие съм му бил адвокат и ми имаше доверие. Към момента на постъпването ми не е имало уговорки, както и намеци за извършване на неправомерни действия.

Между месец февруари и март месец 2024 год., при неформален разговор, Коцев ми съобщи, че предвид нестабилната политическа обстановка в страната и поредицата от избори и необходимост от финансиране за провеждането на избори, следва да променим начина на работа.

Относно финансирането на кампаниите отговаряше Николай Стефанов - общински съветник в общински съвет Варна, и самият Коцев. В разговора Коцев ми каза, че занапред средствата за политически кампании ще следва да се събират от провежданите обществени поръчки, като бъдат предоставяни процент от стойността на поръчките от изпълнителите по тях. Заяви ми, че следва да преустановя практиката по залагане на критерий на „най-ниска цена", за да бъдат завишавани цените по обществените поръчки. Коцев ми заяви, че следва критерият „цена" да бъде заложен на максимално висок праг, след което ще бъдат провеждани срещи от Николай Стефанов, на които срещи Стефанов ще иска от изпълнителите какъв процент от стойността на поръчката ще трябва да

бъде връщана към партията “Продължаваме промяната”. Благомир Коцев ми е споделял, че това са указания от политическата партията.

От разговора разбрах, че средствата ще бъдат предоставяни в брой от изпълнителя, който е спечелил поръчката, на ръка на Стефанов, след което същият ще ги дава на кмета Коцев и вероятно за партията.

Известно ми е от Коцев, че същият е провеждал подобни срещи с изпълнител на обществени поръчки - с малко име Йордан, собственик на търговско дружество „Политорд" - изпълнител на множество поръчки по СМР. На въпросните срещи изпълнителят е изказвал негодувание срещу заложените критерии „най-ниска цена", като е посочил, че реално последният остава без никаква печалба при изпълнение на поръчката и връщане на процент към възложители. Друго дружество, за което към момента се сещам, с което са провеждани срещи от Коцев, във връзка с необходимостта от връщане на процент, е дружество „Хранкотош". За последния Коцев ми съобщи, че се водят разговори да бъде избран за изпълнител.

От страна на Коцев ми бе посочено, че въпросното дружество „Хранкотош" са посочили, че не са съгласни да се явяват по обявяваните от Община Варна обществени поръчки, тъй като аз съм продължавал да залагам, като критерий „най-ниска цена". С тези разговори Коцев създаде в мен убеждението, че моите действия и отказ да се съглася на неговите условия възпрепятстват „нормалното функциониране" на Общината и набирането на средства с политическа цел.

Уточнявам, че в хода на провежданите разговори, аз разбрах от Коцев, че за събирането и предаването на парите отговаря Николай Стефанов. От мен Коцев не е изисквал да провеждам срещи с потенциални изпълнители на СМР-та, на които срещи аз да договарям връщането на размера на парите, представляващи процент от сумата към Коцев.

От мен е изисквано да се срещам с управители на дружества в качеството ми на зам.-кмет на Общината, на които срещи да ми бъде съобщавано от въпросните фирми какви поръчки биха могли да изпълнят.

Коцев изискваше от мен да манипулирам процедурата по избор на изпълнители на обществени поръчки, като целта му беше за изпълнители да бъдат избирани конкретно посочени от него дружества. За да изляза от положение, аз му отказвах, като го уведомявах къде има шанс да спечелят дружествата, които той посочва. Като пример мога да посоча дружество „Залива 47" - поръчката е свързана със социална услуга - хранене, доставка на готова храна на деца и социално слаби.

Доколкото ми е известно от Николай Стефанов, е била проведена срещата през лятото на 2024 г., като на срещата са присъствали Йордан Кателиев - общински съветник, и управителя на дружеството, като срещата е била проведена в гр. Варна в офиса на ПП "Продължаваме промяната".

Известно ми е, че срещата е проведена с жена. На въпросната среща са били коментирани суми, които дружеството е готово да върне при възлагане на обществената поръчка.

Известно ми бе, че въпросната фирма е класирана на второ място и към момента обжалваше процедурата. От Стефанов ми бе посочено, че Кателиев е бил договорил, доколкото си спомням, 5 процента от стойността на поръчката.

Стефанов ми заяви, че следва да проведа среща с жената, на която среща да видя какво може да се направи, за да се спечели поръчката.

Не мога да посоча точно след какъв период от време, но не повече от седмица, от страна на Стефанов при мен бе доведена жена, която ми бе представена, като управителя на фирма „Залива 47". Не мога да я опиша, тъй като я виждах за първи път. Не помня името й.

В хода на разговора от страна на Стефанов ми бе посочено, че има шанс поръчката да й бъде възложена, като този вариант е аз да въздействам върху избрания за изпълнител, като последният се откаже от сключването на договор и реално договорът да бъде сключен с класираната на второ място фирма.

От моя страна последва директен отказ, като се афектирах от предложението да оказвам натиск над изпълнители и директно отказах, като бях рязък. От моя страна аз, с цел да се защитя, посочих, че ми се носят слухове, че класираната на второ място фирма е оказвала натиск над директори на училища да й възлагат директно поръчки. С две думи се скарахме.

Уточнявам, че тази среща бе проведена в служебния ми кабинет.

Въпросната жена съм я виждал още веднъж в ресторант „Хоризонт", гр. Варна. В ресторанта бях с Коцев и Стефанов, на вечеря. Въпросната дойде сама и седна на друга маса. След малко при нея отиде Коцев. След като се върна Коцев на масата, ми посочи, че разговорът му е бил свързан с въпросната поръчка. От страна на жената имаше жалба и Коцев я беше убеждавал да си оттегли жалбата. Доколкото си спомням, Коцев ми посочи, че е постигнал принципно съгласие жената да си оттегли жалбата. Нямам идея дали й е обещал нещо.

Благомир Коцев ми бе споделил преди въпросната среща в “Хоризонт”, че е имал разговори със спечелилия поръчката. На база начина на работа, който се налагаше на работа в общината от страна на Коцев, на мен ми стана ясно, че в действителност е постигнато съгласие за връщане на процент от страна на изпълнителя към Коцев. Не съм участвал във въпросните разговори и срещи.

Относно одобряване на ПУП, по същата схема с цел събиране на средства от извършване на услуги от страна на общината, ми е известно, че е била поискана сумата в размер на над 100 000 лева от Благомир Коцев, чрез Николай Стефанов, за отстраняване на „проблем" от преписка.

Средствата са искани чрез близък на Стефанов - Живко, като сумата е искана от Атанас Костурков - строителен предприемач. Последният е искал да построи сграда в кв. Аспарухово- гр. Варна. Въпросното обстоятелство ми е известно от самия Стефанов. Същото ми го съобщи, тъй като от мен искаше правен съвет относно възможността за издаване на въпросното одобряване. Аз му посочих, че самото одобряване не попада в ресора ми на зам.-кмет. Иначе прегледах преписката и му посочих, че това е от компетентността на зам.-кмет Пламен Китипов.

Установих, че от страна на общината е върнат отказ - формален, за да бъде бавен или „предразположен" да дава суми като подкуп.

Преписката за мен нямаше никакъв правен проблем, но въпросният инвеститор бе „мотан" от предишното ръководство и администрацията на общината. Въпросната преписка разгледах края на пролетта, началото на лятото 2024 г. Тогава бях поканен от Николай Стефанов на среща извън общината. Срещнахме се в пицария срещу общината. На срещата присъствахме Костурков, Стефанов и Живко (приятел на Стефанов). Целта на срещата бе аз да обясня дали има проблем по документацията на преписката на Костурков. Аз посочих на Костурков, че няма проблем.

На срещата Костурков ни посочи, че му се искат много пари и че той няма такава възможност.

След около месец установих, че заповедта по одобряване на ПУП-а е разписана от Китипов. Уточнявам, че Китипов, не разписва без разрешението и санкцията на Коцев големи ПУП-ве.

Относно зимното поддържане, мога да посоча следното. Въпросната поръчка бе проведена зимата на 2024 год. Аз не съм участвал в изготвянето на проектната документация и в залагането на критериите. Тази поръчка отново е била с критерий най-ниска цена. Благомир Коцев ми сподели, че за обособена позиция номер 5 следва да бъде избрано посоченото от него дружество „Зебра".

Уточнявам, че към тази дата въпросното дружество си изпълняваше договор по стара процедура.

От мен Коцев искаше да проведа среща със спечелилия поръчката Колелиев (Пътища и мостове) и да го убедя да се откаже от подписване на договор относно позиция 5. Аз посочих, че това е възможно, но не е законно и че не съм съгласен да водя подобен разговор. Директно заявих на Коцев, че ако иска, следва сам да си води подобни разговори.

В крайна сметка търговско дружество “Зебра” продължи да изпълнява договора по почистване по обособена позиция 5, тъй като и към момента процедурата се обжалва от „Зебра" пред компетентните органи и не може да се възложи договор на новоизбраната фирма.

Относно ОП за ремонта на училище „Добри Чинтулов" гр.Варна, мога до посоча следното: Поръчката е започната от предходното управление на общината и продължена от нас. На етап избор на изпълнител се установи, че по заложените критерии има двама изпълнители. От страна на Коцев е изискано от Стефанов да се срещне с един от изпълнителите и да го убеди да се откаже. Този факт ми е известен от Стефанов. Също така ми бе съобщено, че Коцев фаворизираше другия изпълнител. Това е било вследствие на предлагани суми, за да бъдат избрани за изпълнител. Стефанов не ми е посочвал размери на суми. Знам, че искани суми от Коцев, от страна на изпълнителя са били непосилно високи, поради което от страна на изпълнителя са искали да ремонтират три стаи по-малко. Реално след като върнат сума към Коцев, не остават пари за ремонт.

Аз категорично отказах да не бъде изпълнен проектът.

Искам да уточня, че близостта между Благомир Коцев и Николай Стефанов е вследствие на сватовство между двамата. Стефанов е баща на детето на сестрата на Коцев.

Поради този факт аз не съм бил допускан до срещи, на които са се коментирали размери на суми, които е следвало да бъдат давани от изпълнители на поръчки. Също така искам да посоча, че никога на мен не са ми предоставяни допълнителни средства, давани от страна на изпълнителя на ОП. Не са ми давани обяснения за начина на разходване на нерегламентирано придобитите средства и не съм питал и искал да ми бъдат предоставяни допълнителни средства от страна на Коцев.

Нямам представа за периода в който Коцев, заема длъжността кмет на община Варна в какъв размер са получените нерегламентирани средства.

Нямам представа къде се съхраняват въпросните средства.

При необходимост от разкриване на банкова и данъчна тайна ще предоставя съгласие.

Това е което имам да кажа на този етап от разследването.

Горното продиктувах, прочетох, вярно е записано, за което се подписвам.”

****

На 9 юли, в 16:40 ч. започва нов разпит на свидетеля Диан Иванов Маринов.

“Поддържам показанията ми дадени на дата 08.07.2025г. в качеството ми на свидетел по воденото ДП, като в допълнение искам да направя следните уточнения:

Относно финансирането на кампаниите отговаряше Николай Стефанов - общински съветник в общински съвет Варна, и самият Коцев. В разговора Коцев ми каза, че занапред средствата за политически кампании ще следва да се събират от провежданите обществени поръчки, като бъдат предоставяни процент от стойността на поръчките от изпълнителите по тях. Заяви ми, че следва да преустановя практиката по залагане на критерии на „най-ниска цена", за да бъдат завишавани цените по обществените поръчки. Коцев ми заяви, че следва критерият „цена" да бъде заложен на максимално висок праг, след което ще бъдат провеждани срещи от Николай Стефанов, на които срещи Стефанов ще иска от изпълнителите какъв процент от стойността на поръчката ще трябва да

бъде връщана към партията “Продължаваме промяната”. Благомир Коцев ми е споделял, че това са указания от политическата партия.

От разговора разбрах, че средствата ще бъдат предоставяни в брой от изпълнителя, който е спечелил поръчката, на ръка на Стефанов, след което същият ще ги дава на кмета Коцев и вероятно за партията.

От мен Коцев не е изисквал да провеждам срещи с потенциални изпълнители на СМР-та, на които срещи аз да договарям връщането на размера на парите, представляващи процент от сумата към Коцев.

От мен е изисквано да се срещам с управители на дружества, в качеството ми на зам.-кмет на Общината, на които срещи да ми бъде съобщавано от въпросните фирми какви поръчки биха могли да изпълнят.

Коцев изискваше от мен да манипулирам процедурата по избор на изпълнители на обществени поръчки, като целта му беше за изпълнители да бъдат избирани конкретно посочени от него дружества. За да изляза от положение, аз му отказвах, като го уведомявах къде има шанс да спечелят дружествата, които той посочва. Като пример мога да посоча дружество „Залива 47" - поръчката е свързана със социална услуга - хранене, доставка на готова храна на деца и социално слаби.

Относно посочените от мен обстоятелства за дружество „Залива 47" - и управителката му, днес по телевизия БТВ гледах интервю с въпросната дама, от което разбрах, че същата се казва Пламенка Димитрова. С днешна дата твърдя, че това е жената, с която се срещнах в кабинета ми - Пламенка Димитрова, и в последствие видях в ресторант „Хоризонт", като водените разговори бяха във връзка с провеждана поръчка, свързана със

социална услуга - хранене, доставка на готова храна на деца и социално слаби.



Доколкото ми е известно от Николай Стефанов, е била проведена срещата през лятото на 2024 г., като на срещата са присъствали Йордан Каталиев - общински съветник, и управителя на дружеството, като срещата е била проведена в гр. Варна в офиса на ПП "Продължаваме промяната". Известно ми е, че срещата е проведена с Пламенка Димитрова. На въпросната среща са били коментирани суми, които дружеството е готово да върне при възлагане на обществената поръчка. Известно ми бе, че въпросната фирма е класирана на второ място и към момента обжалваше процедурата. От Стефанов ми бе посочено, че Кателиев е бил договорил, доколкото си спомням, 5 процента от стойността на поръчката.

Стефанов ми заяви, че следва да проведа среща с Пламенка Димитрова, на която среща да видя какво може да се направи, за да се спечели поръчката.

Не мога да посоча точно след какъв период от време, но не повече от седмица, от страна на Стефанов при мен бе доведена въпросната жена, която вече посочих - Пламенка Димитрова, която ми бе представена като управителя на фирма „Залива 47". В хода на разговора от страна на Стефанов ми бе посочено, че има шанс поръчката да й бъде възложена, като този вариант е аз да въздействам върху избрания за изпълнител, като последният се откаже от сключването на договор и реално договорът да бъде сключен с класираната на второ място фирма.

От моя страна последва директен отказ, като се афектирах от предложението да оказвам натиск над изпълнители и директно отказах, като бях рязък. От моя страна, с цел да се защитя, посочих, че ми се носят слухове, че класираната на второ място фирма е оказвала натиск над директори на училища да й възлагат директно поръчки. С две думи се скарахме.

Уточнявам, че тази среща бе проведена в служебния ми кабинет.

Пламенка Димитрова съм я виждал още веднъж в ресторант „Хоризонт", гр. Варна. В ресторанта бях с Коцев и Стефанов на вечеря. Въпросната дойде сама и седна на друга маса. След малко при нея отиде Коцев и проведе разговор с нея.

След като се върна Коцев на масата, ми посочи, че разговорът му е бил свързан с въпросната поръчка.

Известно ми е за депозирана от страна на Димитрова жалба по провежданата ОП. В тази връзка Коцев я беше убеждавал да си оттегли жалбата.

Доколкото си спомням, Коцев ми посочи, че е постигнал принципно съгласие Димитрова да си оттегли жалбата. Нямам идея дали и е обещал нещо. Благомир Коцев ми бе споделил преди въпросната среща в “Хоризонт”, че е имал разговори със спечелилия поръчката. На база начина на работа, който се налагаше в общината от страна на Коцев, на мен ми стана ясно, че в действителност е постигнато съгласие за връщане на процент от страна на изпълнителя към Коцев. Не съм участвал във въпросните разговори и срещи.

Относно одобряване на ПУП, по същата схема с цел събиране на средства от извършване на услуги от страна на общината, ми е известно, че е била поискана сумата в размер на над 100 000 лева от Благомир Коцев, чрез Николай Стефанов, за отстраняване на „проблем" от преписка.

Средствата са искани, чрез близък на Стефанов - Живко, като сумата е искана от Атанас Костурков.

Относно ОП за ремонта на училище „Добри Чинтулов" гр. Варна, мога до посоча, следното: Поръчката е започната от предходното управление на общината и продължена от нас. На етап избор на изпълнител се установи, че по заложените критерии има двама изпълнители. От страна на Коцев е изискано от Стефанов да се срещне с един от изпълнителите и да го убеди да се откаже. Този факт ми е известен от Стефанов. Също така ми бе съобщено, че Коцев фаворизираше другия изпълнител. Това е било вследствие на предлагани суми, за да бъдат избрани за изпълнител. Стефанов не ми е посочвал въпросни размери на суми. Знам, че исканите суми от Коцев от страна на изпълнителя са били непосилно високи, поради което от страна на изпълнителя са искали да ремонтират три стаи по-малко. Реално след като върнат сума към Коцев, не остават пари за ремонт.

Аз категорично отказах, да не бъде изпълнен проектът.

Искам да уточня, че близостта между Благомир Коцев и Николай Стефанов е вследствие на сватовство между двамата. Стефанов е баща на детето на сестрата на Коцев. Поради този факт аз не съм бил допускан до срещи, на които са се коментирали размери на суми, които е следвало да бъдат давани от изпълнители на поръчки. Също така искам да посоча, че никога на мен не са ми предоставяни допълнителни средства, давани от страна на изпълнителя на ОП. Не са ми давани обяснения за начина на разходване на нерегламентирано придобитите средства и не съм питал и искал да ми бъдат предоставяни допълнителни средства от страна на Коцев.

Нямам представа за периода, в който Коцев заема длъжността кмета на община Варна, в какъв размер са получените нерегламентирани средства.

Нямам представа къде се съхраняват въпросните средства.

При необходимост от разкриване на банкова и данъчна тайна ще предоставя съгласие.

Това, е което имам да кажа на този етап от разследването.

Горното продиктувах, прочетох, вярно е записано, за което се подписвам.”

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com