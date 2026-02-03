Калин Стоянов отсече: Ще гласуваме против ограничаването на секциите в чужбина

Ние от парламентарната група на ДПС-Ново начало ще гласуваме против ограничаването на броя на секциите в чужбина и ще подкрепим предложенията, с които се иска отпадане на тези предложения.

Това заяви депутатът от ДПС-Ново начало Калин Стоянов по време на заседание на комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание (НС).

„На всички тук в тази зала следва да е ясно, че на всеки български гражданин, независимо къде по света се намира, било то в държава-членка на ЕС или извън ЕС, всеки български гражданин има право на глас. Това е основно конституционно право и всички тук би следвало да го знаем и да се съобразяваме с това“, изтъкна той.

„Внимателно на комисията, която беше на първо четене тук, по законопроекта, както и в зала на първо четене, аз изслушах статистиката, която колегите от „Възраждане“ изнесоха за това в конкретни държави по какъв начин се гласува, какъв е процентът на гласуващите, съответно и разбивка на това кой за коя партия е гласувал. Аз считам, че тази статистика нямат абсолютно никакво значение в момента, тъй като не е редно да се ограничава правото на всеки български гражданин да гласува, независимо къде се намира“, заяви Стоянов.

„Би следвало да се спре със спекулациите и внушаването на неистини, че, видите ли, някой имал полза от това ограничаване на броя на секциите в чужбина. Тази поправка, срещу която ние ще гласуваме, ограничава българските граждани в чужбина да упражнят своя глас“, обясни той.

„Ще има много български граждани, независимо къде са те, които ще искат да гласуват в деня, когато са изборите, но повечето от тях няма да имат тази физическа възможност. Дали защото живеят в отдалечено място от там, където са изборните секции, или просто защото, както виждаме, пред изборните секции, които този път ще бъдат значително по-малко, има огромно струпване на хора“, подчерта Стоянов.

„Ние категорично защитаваме правото на всеки български гражданин, независимо къде живее по света, да може да гласува, защото именно това право е в основата на всяка демократична страна, за каквото претендираме, че е Република България“, завърши депутатът от ДПС-Ново начало.

