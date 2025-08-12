Калин Стоянов занули Радев: Кортеж, подходящ за наркобос

Втори ден президентът Радев упорито мълчи за безпрецедентната неделна блокада на Варна, организирана в негова чест

Мълчанието му е оглушително, особено на фона на невиждан досега президентски кортеж, по-подходящ за латиноамерикански наркобос или севернокорейски диктатор, отколкото за държавен глава на европейска държава.

Това заяви депутатът от ДПС-Ново Начало Калин Стоянов, бивш вътрешен министър, в специален свой пост във Фейсбук.

Вместо да излезе с ясна и мъжествена позиция, Радев се крие зад полите на своите секретарки, които пускат дежурни оправдания, написа Стоянов.

И допълни: "Когато Радев възлага задачи на Димитър Стоянов, добре е поне да го запознае със структурите в МВР".



Докато президентският съветник невинно обяснява, че охраната се определяла от НСО, ще му припомним, че началникът на НСО е пряко подчинен на президента. С други думи, ако Радев поиска 7, 8 или дори 15 автомобила, за да разкарва свои близки, роднини или чиновници по плажовете, НСО ще изпълни безусловно прищевките му, разкри още Калин Стоянов.

И да не забравяме, че това не е първият пример за арогантност от страна на приближени до президента хора. Един от служебните вътрешни министри, назначени лично от Радев, си самоназначи денонощна охрана от СОБТ (Специализиран отряд за борба с тероризма - барети), които забележете, да го пазели от подчинените му служители в МВР, при срещите му с тях. Пълен абсурд! - заключи бившият МВР-шеф.

