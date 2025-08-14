Калин Стоянов притисна Радев! Тежки въпроси за кортежа ала Путин и помилван престъпник

Тежки въпроси към президента Румен Радев за кортежа ала Путин, който блокира Варна и за помилван престъпник отправи депутатът от ДПС-Ново Начало Калин Стоянов, бивш министър на вътрешните работи

Въпросите са официално зададени на основание чл. 139 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Калин Стоянов настоява да знае на какво основание кортежът, достоен само за диктатори, наброява общо 7 превозни средства, кои на лицата, които са се возели в колите и какво ги застрашава.

Вторият въпрос на Стоянов обаче е свързан с още по-сериозен проблем - помилването на осъден международен престъпник. Става въпрос за международният престъпник Огнян Александров Атанасов, по-известен като “Тополнишкия”. Той беше осъден от Апелативен съд в Гърция на 15 години лишаване от свобода за трафик и разпространение на наркотици.

Считам, че като държавен глава дължите пълна прозрачност и отчетност пред всички български граждани, категоричен е Калин Стоянов в писмото си до Радев.

Ето въпросите на Калин Стоянов до Румен Радев:

Днес, в качеството ми на народен представител и на основание чл. 139 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отправих официално питане до президента със следните въпроси:

I. Относно президентския кортеж, засечен на 10.08.2025 г. в гр. Варна:

1. На какво основание на 10.08.2025 г. кортежът, с който се придвижвахте в гр. Варна, наброява общо 7 превозни средства?

2. Има ли заповед на началника на НСО или друго длъжностно лице от Националната служба за охрана кортежът да бъде в този вид, или разпореждането идва от друго място?

3. В кортежа били ли са превозвани други лица с висока степен на застрашеност, което да е наложило предприемане на допълнителни мерки за сигурност?

4. Освен официални лица, в придружаващите Ви автомобили, движещи се при специален режим, пътували ли са други граждани, служители от администрацията на президентството, близки, приятели или роднини и ако да, на какво правно основание?

5. Каква е точната бройка на служителите от НСО, командировани на родното Черноморие, за да се грижат за Вашата безопасност?

II. Относно помилване на осъдено лице:

1. На какво основание е помилван международният престъпник Огнян Александров Атанасов с ЕГН 63********, по-известен като “Тополнишкия”? Да Ви припомня, че този човек беше осъден от Апелативен съд в Гърция на 15 години лишаване от свобода за трафик и разпространение на наркотици.

Впоследствие е екстрадиран в България, за да изтърпи наложеното наказание, но през 2022 г. тържествено напуска затвора като свободен гражданин, защото е помилван от президентската институция. Реално “Тополнишкия” е изтърпял едва 5 от общо 15 години лишаване от свобода, т.е. с указ на президентската институция са му опростени 10 години лишаване от свобода, наложени от съда в Гърция!!!

Между другото, помилваният от президентската институция през 2022 г. Огнян “Тополнишкия” отново е задържан през февруари 2025 г. от служители на ГДБОП, този път в момент на сделка с 4 кг кокаин.

Считам, че като държавен глава дължите пълна прозрачност и отчетност пред всички български граждани.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com