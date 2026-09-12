Проф. Константинов разпердушини летящия кортеж на НСО
Скандалът трещи
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Скандалът трещи
Започва се проверка по случая
Видео с автомобили на НСО, които се движат с висока скорост и в насрещното платно по извънградски път, се разпространява в социалните мрежи
Дължите пълна прозрачност и отчетност пред всички български граждани, заяви депутатът от ПГ на ДПС-Ново начало на президента
Поведението на президента Румен Радев е копи-пейст на демонстрациите на гуруто му Владимир Путин
Президентският керван парализира морската столица
Байдън бе качен в чакащия го брониран автомобил, където вече бе съпругата му
Това твърди очевидец пред Narod.bg
Екоактивисти объркаха колите на канцлера Нехмар
Раненият е служител на НСО
Лимузинните либерали не се интересуват от вредните емисии, коментира журналистка от Фокс Нюз
Жертвата е словашкият състезател по триатлон Якуб Месарош
Партията на Слави ще промени закона за държавната охрана
Бойко Борисов и правителственият кортеж оказаха помощ на пострадали при катастрофа снощи. Около 20 ч. на обходния път от Ямбол към магистрала „Тракия...
Въоръжен мъж в черен мерцедес се опита да влезе в кортежа на канцлера на Германия Ангела Меркел по време на визитата й в Прага. Той бе задържан, въпре...
Цялата столична полиция бе вдигната накрак днес. Първо в малките часове на деня от Бургас в София с кортеж от мутри бе доведен раненият наркобос Митьо...
Психически неуравновесен мъж се е опитал да се вклини в кортежа на белгийския премиер Шарл Мишел. Инцидентът е станал миналата сряда, малко преди друг...
Президентът на САЩ Барак Обама предложи президентския си кортеж на бременната Челси Клинтън, за да се придвижи по-бързо до родилното отделение, когато...
Въоръжени с автомат "Калашников" мъже нападнаха кортежа на саудитски принц в Париж и задигнаха 250 000 евро в брой и документи, обяви местната полиция...
Три коли от кортежа на японския премиер Шиндзо Абе се нанизаха една в друга на магистрала в бразилския град Сао Пауло в петък срещу събота. При инцид...