Проф. Константинов разпердушини летящия кортеж на НСО

Математикът проф. Михаил Константинов коментира огромния скандал с летящия кортеж на НСО, който едва не стана предпоставка за тежка катастрофа.

"На пътя видяхме едни държавни убийци. Те се опитаха да избият българските водачи. Ако това бяха неопитни водачи? Тая банда, която караше по някакъв безумен начин, ако президентът не ги накаже, аз смятам да го обвиним лично", каза математикът в ефира на БНТ.

"Когато президентът е в колата, в която е шефът на НСО, може да се дават разпореждания", продължи проф. Константинов с коментара си по темата с безумното шофиране на колите на НСО от кортежа на ливанския президент.

"Собствеността на "Лукойл" не е руска. 38% от собствеността е собственост на двама руснаци, останалите 62% са между хиляди акционери, някои от които са изключително мощни", каза проф. Константинов и по другата важна тема - "Лукойл".

"Това е преработвателна система, 10% от българската икономика, но това не е износ на руски енергоресурси, от които Путин печели", коментира той.

"Преди две години един такъв управител на "Лукойл" падна от шестия етаж, друг се удави... Така, че да бъдеш особен управител на руснаците без да е руско, е особено опасно и аз го съветвам този наш особен управител, да не ходи до прозорците", продължи проф. Константинов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com