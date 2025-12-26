КНСБ хвърли ръкавицата! Протестите идват и няма кой да ги спре

Социалното напрежение в страната е на път да прерасне в открита конфронтация между работещите и политическата класа. Според синдикатите зимните месеци ще бъдат критични, а търпението на хората е изчерпано. Протестите вече не са въпрос на „дали“, а на „кога“.

„Парламентът показа безотговорност“

Пред Българско национално радио президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че социалното недоволство ще избухне и синдикатът е готов да го поведе. По думите му парламентът е демонстрирал пълна безотговорност, а опозицията се е опитала да „яхне“ вече надигащия се протест. Той подчерта, че става дума не за отделни групи, а за заплатите на около 470 хиляди души, които с право очакват компенсации поне за инфлацията.

Димитров изтъкна, че има драстични разлики в заплащането за една и съща длъжност в различни сектори – от държавната администрация до образованието, науката, здравеопазването, социалните дейности, културата и медиите. Според него именно това усещане за несправедливост е сред основните двигатели на надигащото се недоволство.

Протестите тръгват от януари

По думите на синдикалния лидер политическата нестабилност допълнително изостря ситуацията, а анализаторите вече говорят за трудности при съставянето на правителство. В същото време идват тежки зимни месеци, които ще засилят натиска върху домакинствата. „Предупреждавахме многократно политиците да не правят това, което направиха“, подчерта Димитров и заяви, че очаква национална вълна от протести.

Той беше категоричен, че евентуална оставка на кабинет няма да реши проблема на хората, които чакат заплати. „Протестът ще бъде социален, а не толкова морален“, заяви Димитров, като уточни, че първите масови прояви на недоволство се очакват в края на януари.

62 млн. евро и празната каса

Пламен Димитров коментира и искането на КНСБ за допълнителни 62 млн. евро за недофинансирани структури в секторите „Държавно управление“, „Транспорт“ и други. Според него приетият удължителен закон прави ситуацията още по-тежка, защото издръжката на институциите остава на нивата от януари 2025 г. „Не виждам откъде управляващите ще вземат допълнителни средства. Това обаче не пречи на хората да си ги искат“, заяви той, очертавайки ясен сценарий за социален сблъсък.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com