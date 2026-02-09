Нова зловеща версия за "Петрохан". Говори и приятелка на убития

Продължава разследването по случая ужасяващия случай "Петрохан", при който бяха намерени телата на петима убити мъже и един тийнейджър и се появи и нова версия.

Случаят "Петрохан" вече взе шест жертви, всички от които убити с изстрел в главата.

Криминалистите продължават следствените действия около намерения кемпер с три от телата под връх Околчица във Врачанския Балкан, припомня Bulgaria ON AIR.

Кемперът е намерен в трудно достъпна гориста местност и е бил паркиран между дървета, така че да не може да бъде видян отдалеч. В него бяха открити телата на издирваните Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишно момче.

В неделя от полицията съобщиха, че следи от стрелба извън кемпера няма, а убийствата са станали вътре в превозното средство. В него беше намерено и оръжие.

"Изправени сме пред това да разследваме престъпление без аналог за територията на страната. Открихме три простреляни тела и автомобил, които в началото на седмицата казахме, че се издирват във връзка с дейността на организацията на Петрохан. Лицата са свързани с този случай. Установено е, че лицата отговарят до голяма степен на издирваните от нас лица във връзка с организацията", заяви вчера главен комисар Захари Васков.

Неофициално се твърди, че според това, което са видели криминалистите по време на огледа, най-вероятно Ивaйло Калушев е убил двамата си спътници – 23-годишният Николай Златков и 15-годишното момче, след което се е самоубил, съобщи БНТ.

До този извод се стига и с оглед разположението на телата вътре в кемпера. Аутопсията, балистичната експертиза, взимането на барутни отлагания по тялото и ръцете биха могли да дадат повече яснота по въпроса.

Отцепен е доста голям район около самия кемпер и се проверява всяка следа.

Ще бъдат назначени ДНК-експертизи и ще бъдат взети биологични материали – както от самия кемпер, така и около него.

Милена Малинова, дългогодишна приятелка на една от жертвите при случая „Петрохан” - Ивайло Иванов, разказа в ефира на NOVA за неговата личност и избора му да заживее в планината. Тя изрази категорично несъгласие с част от версиите, които се обсъждат в публичното пространство след трагедията.

Малинова познава Иванов от ученическите и студентските години. Тя го описа като „многостранно развита личност” с „богата обща култура”. По думите ѝ той е имал „много добра кариера” като адвокат, но в определен момент сърцето му е надделяло и той е решил да се занимава с нещата, които обича - природата и планината. „Той е живял в Америка, живял е в Япония, живял е в Мексико”, поясни тя, допълвайки, че Иванов е бил човек, на когото може да се разчита на 100%.

Eколог по образование, Малинова заяви, че разбира конфликта между „хората, които искат да вземат каквото могат от гората, и тези, които искат да я защитят”. Тя е убедена, че Ивайло Иванов и неговите спътници са искали да защитят гората „със сърце и душа”.

Относно версията за „затворено общество с елементи на секта”, приятелката на убития беше категорична: „Познавайки Ивайло, не мога да си представя, че той би участвал в някаква йерархична група”. Тя определи като „пълен абсурд” и твърденията за „педофилска нишка”.

Малинова сподели, че след нейния емоционален пост в социалните мрежи с нея са се свързали много хора, включително майката на едно от момчетата. Малинова цитира и друго момиче, което е било в хижата и е споделило, че там е било „много приятно” и са си изкарали добре.

