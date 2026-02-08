Напрежение в Бъкингам. Чарлз пред нова дилема

Кралят на Великобритания е изправен пред поредна семейна дилема, коментират експерти зад океана. Принц Хари отчаяно иска баща му не само да присъства на следващото издание на игрите „Инвиктус“ в Англия през 2027-а, но и да му помогне да открие грандиозното събитие, когато то ще се проведе в Бирмингам на 10 юли догодина.

За първи път от 2014-а насам, когато започнаха Игрите за пострадали и болни военнослужещи, както ветерани, така и действащи, те ще се проведат в Англия. В интервю за The Mirror бившият кралски кореспондент на BBC Джени Бонд коментира: „Инвиктус“ се превърна в ключово събитие, в голямата кауза на Хари и най-голямото му постижение. Всеки баща би искал да подкрепи сина си. Но за краля не е толкова просто – за негово съжаление семейните му дилеми никога не са лесни.“

Има няколко фактора, които усложняват ситуацията. На първо място 80-ият рожден ден на кралица Камила съвпада с Игрите през 2027-а. Тя ще отбележи юбилея си именно на 17 юли – в деня на закриването им. Не бива да се забравя и бъдещият крал – принц Уилям. Братята още са в обтегнати отношения. „Това може да се превърне в класически случай на баща, принуден да избира между враждуващите си синове“, каза Джени Бонд. „Можем само да си представим как би се почувствал Уилям, ако Чарлз публично застане зад Хари и Игрите.“ Според нея подкрепата на краля за единия му син би била тежка обида за другия. „Но това е дилемата, пред която кралят може да се изправи“, допълни тя.

По думите на Джени Бонд подобни казуси между Чарлз и Хари най-добре се решават насаме, затова всяка среща между двете страни трябва да се случи тихо и зад затворени врати. Ситуацията остава изключително деликатна и кралят ще трябва да вземе предвид чувствата на всички.

Говорител заяви миналата седмица, че кралското семейство е дългогодишен поддръжник на игрите „Инвиктус“ още от създаването им през 2014 г. Макар че е твърде рано да се потвърди кой ще присъства през 2027 г., организаторите ще отправят покани към членове на кралското семейство,. Източник, цитиран от The Mirror, допълва, че Хари е запознат с всеки детайл около „Инвиктус“. „Хари много се вълнува при перспективата да открие Игрите заедно с баща си и се надява, че и други членове на кралското семейство ще присъстват.“, се чува в коментарите.

Ако до следващото лято бъде възстановена финансираната от данъкоплатците охрана на Хари, която загуби, след като през 2020 г. се оттегли от активните кралски задължения, той вероятно ще заведе на Игрите Меган Маркъл и децата им, принц Арчи и принцеса Лилибет. Това би бил първият път, в който отрочетата на Хари и бившата актриса ще бъдат в родината на баща си. Меган също не е стъпвала в Англия от 2022-а. „Ако Хари получи охраната, която изисква, няма да има пречка цялото семейство да пътува. Сигурно е, че крал Чарлз ще се радва на внуците си.“, продължава Джени Бонд.

Меган Маркъл обаче отсега е съставила списък с "ограничителни изисквания" за евентуалното си завръщане във Великобритания през 2027 г. Някогашната холивудска старлетка, която вероятно обмисля да придружи съпруга си на игрите „Инвиктъс“ в Бирмингам, е изключително нахална. Според източници от Острова тя желае четири етажа в Hyatt. Освен това настоява за ниво на сигурност, което надхвърля изискванията на повечето държавни глави, а персоналът не бива дори да я следи с поглед. Всеки, който общува с Маркъл, трябва да се обръща с Нейно кралско височество херцогинята на Съсекс. В списъка са и 24-часови услуги на луксозни автомобили и полицейски ескорт. И въпреки че събитието трябва да бъде фокусирано върху ранените воини, Меган Маркъл със сигурност ще заведе в Англия личния си антураж от готвач, гримьор, фризьор и пи ари.

