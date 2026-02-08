Звезди от екрана влязоха в бъдещето

Знаменитости от различни жанрове влязоха в бъдещето. Известни личности в музиката, театъра, киното, телевизията, бизнеса, политиката, спорта и модата аплодираха премиерата на естетичната и дентална клиника Ео дент, която пренася напред във времето на още по-авангардните технологии. Владимир Пенев и Мартина Вачкова, Криско и Цвети Кирилова, Петя Буюклиева, Сашка Васева, олимпийската легенда Йордан Йовчев, музикантите от „Мери бойс бенд“, Галя Георгиева и Атанас Лазаров от „Дует с кауза“ се впечатлиха от футуристичните интериори.

Домакините на футуристичната премиера с децата си – д-р Ева Павлова и д-р Огнян Павлов

Емблематичният глас на BG радио Наско Стоянов и програмният му директор Ирина Тончева, Соня Немска, Мария Силвестър и Наталия Симеонова, Джуди Халваджян, д-р Николай Георгиев, дизайнерът Сергей Сукалински, адвокатите Биляна Тончева и Анжела Асенова, бизнес дамата Мая Маринова, д-р Енджи Касабие и съпругът й Рабих Ел Зейн високо оцениха супер модерността в Ео дент. Раян Ел Зейн, синът на топ диетоложката се прехласна по робота Робърт, създаден от Методи Димитров, който живее и работи в Швейцария. Д-р Венета Павлова и д-р Валентин Павлов, известни в Холивуд като „зъболекарите на Силвестър Сталоун“, впечатлиха гостите с иновативни концепции.

Атанас Лазаров и Галя Георгиева от „Дует с кауза“ в нова версия

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com