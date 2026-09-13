Звезди от екрана влязоха в бъдещето
Владимир Пенев, Мартина Вачкова, Йордан Йовчев, Петя Буюклиева и Сашка Васева бяха сред гостите на Ео дент
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Владимир Пенев, Мартина Вачкова, Йордан Йовчев, Петя Буюклиева и Сашка Васева бяха сред гостите на Ео дент
Големият актьор излиза във „Великденско вино“ в последната вечер на 2022 г.
Прочутият актьор сваля успешно и килограми
Големият актьор, който е новият носител на гран при „Златната липа“, вече има и звезда пред Операта
Магдалена Ралчева посрещна елит за издание № 8 на международния кинофест
"Извървени пътища", творба от изложбата, която може да се види до 16 април
Владимир Пенев влиза в една от любимите си роли на 24 октомври - топактьорът става гид на младоците от "Под прикритие" из прелестите и дебрите на Рим....
Бургас. Актьорът Владимир Пенев е вторият носител на наградата „Четящият човек", съобщиха организатори от книжарници "Хеликон". Статуетката на скулпт...
Владо Пенев и Силвия Лулчева ще получат овации от феновете си в Лондон. На 20 и 21 юли от 19 часа Театър 199 "Валентин Стойчев" гостува на културния н...
Пекин. Министър Владимир Пенев, който по покана на министъра на културата на Китайската народна република г-н Цай У участва в провеждащия се до 16 ма...
Световноизвестният актьор и колегата му се запознаха между снимките на "Аутомата"
500 поклонници дойдоха за храмовия празник на българския манастир
Чипровските килими, първенци в класацията на "Стандарт", са сред новите предложения до ЮНЕСКО