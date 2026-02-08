Катето Евро шашна всички с тази визия

Актрисата Катерина Евро изненада всички с нова визия. Тя се появи на рождения ден на писателя Добромир Банев с напълно нова и неочаквана прическа. От дългата коса вече няма и помен – тя е заменена от смела и много свежа визия, която перфектно пасва на актрисата.

Във видеото, което сподели в Instagram профила си, Катето, освен новата прическа, с присъщото си чувство за хумор, показа и тортата, която лично е приготвила за празника на своя приятел Добромир Банев – който, по думите ѝ, вече е „на нейните години“. Ето защо на двамата се „налага“ навсякъде да ходят, придружени от личната си лекарка – която се оказва дамата, седнала до актрисата. Една шега, която предизвика много смях и настроение сред всички присъстващи.

Освен с емблематичното си чувство за хумор, Катето Евро е позната и с любовта към домашния уют и семейството. Тя изключително много държи на своите най-близки хора и живее с тях в хармония и разбирателство.

Преди броени часове, актрисата сподели две снимки, показващи силната връзка между поколенията. На първата от тях са Александър Кадиев и неговата баба и майка на Катето Евро – двамата позират прегърнати и щастливи във взаимната си компания. А на втората виждаме самата Катерина със своята малка 10-годишна внучка, която гордо носи името на популярната си баба.

„Саши и мама и Кати и аз“, написа кратко актрисата към двата кадъра и предизвика вълна от емоции сред последователите си. Мнозина отбелязаха невероятната прилика между всички тях, а други написаха, че и като мама, и като баба, Катето носи "все същия мил поглед и все същата голяма любов“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com