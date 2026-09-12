Седем нюанса на косата подмладяват лицето. Тайната на фризьорите
Тайната е в меките преходи и правилния подтон, а не в рязката промяна на цвета
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Тайната е в меките преходи и правилния подтон, а не в рязката промяна на цвета
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