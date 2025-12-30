7 тенденции в прическите през 2026 година

Забравете небрежните кичури и „усилие без усилие“. През 2026 г. косата говори на езика на лукса. Прическите поемат в съвсем различна посока – по-полирана, изискана и с леко аристократично излъчване.

„По-гладка, здрава и лъскава коса ще бъде водеща догодина“, казва звездният фризьор Джордж Нортууд. „Не говорим за прекалено фиксирани визии, а за стилове, които изглеждат събрани, елегантни и естествени – с плавно движение.“

Естетиката черпи вдъхновение от края на 90-те и началото на 2000-те – гладки кокове, обемни сешоари и наситени брюнетни нюанси. Това са визии, които изискват здрава коса и по-съзнателен подход към стилизирането. Няма строги правила за дължина или цвят, но цялостното усещане ясно се отдалечава от небрежността на последните години – и именно това го прави толкова актуално и свежо.

Боб

Боб прическата остава ключова, но с по-ясна структура и характер. „Хората все повече търсят по-остри линии и лека градация към предната част – така се запазва тежестта около лицето, а в тила косата се повдига, което придава леко гръндж настроение“, обяснява стилистката Инверарити. „Може да звучи като онзи стереотипен ‘Karen’ боб, но тази версия е нарочно неравна, сурова и категорично модерна.“ Дължината варира от линията на челюстта до малко над раменете, а краищата се обработват с бръснач, за да се премахне излишната тежест и да се добавят движение и индивидуалност – без компромис с елегантността.

Бижута за коса

Аксесоарите за коса официално се завръщат на модната сцена. „Панделки, фиби, масивни златни елементи, големи щипки, смели сребърни или диамантено вдъхновени детайли – всичко, което прави изявление“, казва стилистката Шарлот Менса. Те не са просто допълнение, а ключов акцент във визията.

Луксозната брюнетка

Наситените, дълбоки брюнетни тонове са в центъра на тенденциите за 2026 г. – и далеч не само през зимата. „Кафе мока и плътен еспресо цвят са идеалният баланс – нито прекалено топли, нито студени“, казва колористът Джон Кларк.

Тенденцията към богатство и плътност на цвета дори доведе до създаването на специални менюта за брюнетки в някои салони. За повече дълбочина се залага на фини карамелени отблясъци и гланцове, които придават блясък и визуална плътност на косата.

Разделеният бретон

Бретонът също получава ново, по-ясно излъчване. „Дълго време той се сливаше плавно с останалата коса, но сега клиентите искат по-дефинирана, минималистична форма“, обяснява Инверарити. Резултатът е напълно разделен бретон – по-къс, ефирен и с ясно разграничени краища. Косата може да се прибере назад, докато бретонът стои чисто и самостоятелно отпред. „Създава по-мек, леко котешки ефект. Понякога се виждат и веждите, което веднага отваря лицето“, допълва тя.

Бийтник коса

Френският подход към косата отново задава тона. За 2026 г. това означава израснали пиксита и бобове с ясно beatnik усещане (небрежна интелектуалност с характер), вдъхновено от 60-те години. „Има леко мъжко излъчване – представете си Мик Джагър или Джим Морисън“, казва фризьорът Дейвид Малет. Косата се суши на въздух или с дифузер, с фокус върху естествената текстура и движението около лицето.

Гладко, остро и архитектурно

Залепената назад коса става още по-популярна, но с по-ясна, почти скулптурна линия. „Скулптирани кокове и гладки, сплетени кичури изглеждат едновременно елегантно и смело“, казва Менса. „Независимо дали са комбинирани със силен грим или напълно естествено лице, ефектът моментално издига визията.“ Ключът е във високия блясък – косата трябва да отразява светлината почти като течност. Гланцови гелове и финишни спрейове със сияние са задължителни.

Класически обемни вълни

За дългата коса класиката остава ненадмината. Обемните вълни са символ на елегантност и контрол. За зима 2026 се залага на леко повдигане от корените за обем и перфектно подредени краища. В тази прическа няма нищо случайно и нищо небрежно – тя е женствена, изискана и безупречна.

