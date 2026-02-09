Няма прошка! Чарлз III с решаващ ход за Андрю и "Епстийн“

Няма прошка за Андрю Маунтбатън-Уиндзор след скандала „Епстийн“.

Крал Чарлз III за пръв път коментира скандала „Епстийн“. Той заяви, че е готов да окаже съдействие на полицията, докато властите разглеждат обвиненията срещу Андрю Маунтбатън-Уиндзор, съобщи "Би Би Си".

Кралят ясно е заявил – с думи и чрез безпрецедентни действия – дълбоката си загриженост във връзка с обвиненията, които продължават да излизат наяве относно поведението на г-н Маунтбатън-Уиндзор“, посочи говорител на Бъкингамския дворец.

"Макар конкретните твърдения да са въпрос, по който г-н Маунтбатън-Уиндзор следва да се произнесе сам, ако към нас се обърне полицията на графство Темз Вали, ние сме готови да ѝ окажем пълно съдействие, както бихте очаквали“, добави той.

Изявлението идва, след като полицията на Темз Вали потвърди, че преценява дали има основания да започне разследване по сигнал, подаден от антимонархическата група „Републик“, която е докладвала Маунтбатън-Уиндзор за предполагаемо неправомерно поведение при изпълнение на служебни задължения и нарушаване на Закона за служебните тайни.

