Признание на Никол Станкулова шокира зрителите

Това, което сподели Никол Станкулова за разкрасителните процедури, предизвика шок на много от феновете й. Тя разкри, че те вече й причиняват много стрес, неудобства и сериозни проблеми.

Станкулова призна, че боядисването на косата, рутинна разкрасителна процедура, за нея се е превърнала в кошмар.

Тя търси алтернативи, чете етикети и съставки, за да разбере, дали няма да предизвика нежелана реакция. Алергия развила и от гел лак за нокти, заради което напълно се отказала и от тази процедура.

Още една промяна й се наложило да предприеме към грижата за лицето.Тя все по-осезаемо търсила начини да се придържа към естествената поддръжка на външния си вид.

Не отрича, че в миналото прибягвала към филъри и ботокс, но в последно време все по-рядко ги използвала.

Вместо тях крехката синоптичка вече разчитала на по-щадящи козметични процедури и козметична грижа,за да изглежда перфектно пред малкия екран.

