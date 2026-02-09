Ето какво ще се случи с Гала 13 пъти

"Започва „Като две капки вода“, и ще издам една малка тайна. Тази година част от шоуто ще бъде и моята голяма приятелка Гала, за първи път го заявявам в ефир. Гала ще пее тази година 13 лайфа на сцената. Вие, много нещо не знаете за нея, Стефан също не знае много неща за нея", заяви Димитър Рачков пред Елизабет Методиева в „На кафе".

"Познавам Христо Стоичков от дете, откакто съм с родил, като всички. Истината е, че сме си разменяли по някоя дума, може би за първи път преди двайсетина години. Ако не се лъжа, се засякохме на представянено на книгата на Кеворк Кеворкян, но по-близки станахме, може би последните пет-шест години. Христо не допуска лесно до себе си човек, но допусне ли го, той е за цял живот. Христо е изключителен мъжкар. Може да не е толкова добре епилиран като Благо Георгиев, и да няма неговия фаянс и теракот, но той е изключителен корав, абе, истински мъжкар. Не говори много, а действа. Човек на действието. Разтопява се, когато чуе „деди“ от внуците си. Веднъж в моето предаване „Забраненото шоу на Рачков“, го попитах кое е по-ценно да държиш в ръцете си - Златна топка или внуче. Той отговори: "Несъмнено внуче". Христо е изключителен професионалист и иска да е винаги добър във всичко", добави Рачков.

