Голяма рокада в "На кафе"! Позната красавица сяда до Гала
Юбилейният 25-ти сезон на предаването започна с изненада
Следете всички новини, анализи и коментари за Гала. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Юбилейният 25-ти сезон на предаването започна с изненада
Нова телевизия вече върти промо за новия сезон на "На кафе"
Рейтингът в последните години е нищожен
Актрисата обмисля и предложение за "Фермата"
Водещата е на седмото небе след появата на Джиджи
Първородната ѝ дъщеря Лора Константин Маринова се роди през октомври 2024 г
В последните години водещата традиционно си взема кратка лятна ваканция
Водещата отново не се появи на екран
Слуховете за промени в сутрешното шоу отново се засилиха
Говори се за рокади в предаването
Всички се надяват да останат само слуховете
Тя изтъкна, че никога не е съжалявала за избора си да стане актриса
В социалните мрежи вече се появиха редица въпроси
Издаде я Рачков
Проговори и за второто внуче, което чака от Мари
Проговори открито за болежките си
Огромно щастие в семейството на водещата
На нейно място се включи Джуджи
Звездата призна, че много е внимавала за текстовете си, защото е вярвала, че каквото изпее, ѝ се случва в живота
На края се оказа, че всичко е реклама на хелоуинските партита на DJ Диан Соло и DJ Дончо