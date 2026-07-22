Тежък удар за Гала. Коя викат да я смени

Гала е напът да бъде уволнена от "На кафе" и да не води новия сезон на сутрешното предаване на Нова телевизия, който стартира от септември. Рейтингът в последните години е нищожен и дори "Преди обед", където имаше много трусове, успява да събере по-висока гледаемост.

Всъщност именно бивш кадър на предаването на Би Ти Ви е спряган за мястото на Гала. Става въпрос за добре познатата ни Венета Райкова, която е извън телевизионния ефир в момента.

По непотвърдена информация хора от екипа на "На кафе" са провели разговори с Вени, в които са били обсъждани условията, според които тя би приела да стане водеща на предаването. Това е нож в гърба на Гала, която винаги е казвала, че приема екипа на "На кафе" не само като колеги, но и като близки приятели.

Истината обаче е, че рейтингът е много нисък и трябват големи промени. Вече е почти сигурно, че ще има подмяна и на панелистите. Юлиан Константино ще бъде освободен, след като прекара цели 8 години на хранилка в Нова ТВ. Лора Капустина също ще загуби мястото си.

Припомняме, че Венета Райкова се провали в "Преди обед" и бе изхвърлена от предаването след само няколко месеца работа. Тя се забърка в сериозен конфликт с продуцента Георги Тошев, който също загуби мястото си.

Причината Райкова да не успее в това поприще е, че превърна предаването в жълто, канейки чалга изпълнители и всякакви подобни хора. Тя се опита да направи от "Преди обед" нова версия на "Горещо", но в крайна сметка бе принудена да напусне, пише Клюки.бг.