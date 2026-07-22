Мечът на Люк Скайуокър счупи рекорд - продаден за 3,75 милиона долара

Един от най-разпознаваемите предмети в историята на киното вече има нов собственик и рекорд. Светлинният меч на Люк Скайуокър бе продаден на търг тази седмица за 3,75 милиона долара, надминавайки значително първоначалната обявена цена от 1 милион долара от Heritage Auctions. Резултатът го прави най-ценния екранен реквизит от поредицата "Междузвездни войни", продаван някога на аукцион.

Момент, врязан в киноисторията

Мечът е използван от Марк Хамил в една от най-емблематичните сцени в Холивуд - кулминационния дуел срещу Дарт Вейдър в Облачния град, във филма "Империята отвръща на удара" (1980). Именно в тази сцена суперзлодеят произнася прочутата реплика "Аз съм твоят баща", малко след като отрязва ръката на Скайуокър, изпращайки нея и оръжието му в бездната. Победителят в търга получава не само самия светлинен меч, но и отрязаната ръка - отливка на истинската ръка на Марк Хамил, използвана като специален ефект в момента на отрязването.

Как е създаден легендарният предмет

Самият светлинен меч е с дължина 25 сантиметра и е направен от дръжката на светкавица за фотоапарат. Роджър Крисчън, носител на "Оскар" за работата си по първия филм от поредицата - "Междузвездни войни: Нова надежда" (1977), вдъхва живот на дизайна на светлинните мечове, след като се среща с управителя на фотографски магазин в Лондон. Комбинираният реквизит - ръката със светлинния меч е дело на гримьора Стюарт Фрийборн, също носител на "Оскар", на когото се приписва и създаването на емблематичните персонажи Йода, Джаба Хътянина и Чубака.