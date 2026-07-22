Безопасно ли е да се пуска пералня при гръмотевична буря? Експерт посочи рисковете

Гръмотевичната буря може да изглежда като подходящ момент за пране, когато човек така или иначе не може да излезе навън. Експертите обаче предупреждават, че използването на пералня, сушилня и други електрически уреди при мълнии наблизо крие риск от токов удар, сериозна повреда и пожар. Най-надеждната защита е уредите да бъдат изключени от контакта още преди бурята да се приближи, пише списание Better Homes & Gardens.

Експертът по домакински уреди и енергийна ефективност Кейлъб Кавинес обяснява, че прането на дрехи по време на гръмотевична буря не се препоръчва. Причината е, че мълния, паднала наблизо, може да предизвика мощно пренапрежение в електрическата и водопроводната система на дома.

Макар директният удар върху къщата да е малко вероятен, дори мълния в близост може да изпрати силен електрически импулс по кабелите, тръбите и всички свързани към тях устройства.

"Съвременните перални и сушилни по същество са компютри, които едновременно работят и с големи количества вода. Удар на мълния наблизо може да предизвика мощно пренапрежение в електропроводите и да повреди чувствителните електронни компоненти в уредите", обяснява Кавинес.

Защо пералнята е особено рискова

Мълнията винаги търси път към земята. Пералната машина събира на едно място електричество, вода, метални части и връзка с водопроводната система, което при определени условия може да създаде път за електрическия ток.

Според експерта пренапрежението може да разтопи вътрешни компоненти или да предизвика искри. Това не само може да унищожи електрониката на уреда, но и да причини пожар в кабелите и окабеляването.

Рискът не се ограничава само до повреда на пералнята. Ако човек докосва машината или се намира в непосредствена близост до нея при силно пренапрежение, опасността за личната му безопасност също нараства.

Как да защитите пералнята и сушилнята

Кавинес посочва, че единственият начин да се гарантира максимална защита на пералнята и сушилнята е те да бъдат напълно изключени от електрическата мрежа.

Това трябва да стане преди гръмотевичната буря да започне. Изваждането на щепсела по време на самата буря също може да бъде рисковано, особено ако вече се чуват силни гръмотевици и мълниите падат наблизо.

Допълнителна защита може да осигури предпазител от пренапрежение за цялата къща. Той е по-надежден от обикновените разклонители с вградена защита и може да ограничи част от щетите при рязък скок на напрежението.

Такава система обаче не премахва напълно опасността за хората. Дори при защита от пренапрежение не е препоръчително да се използват уреди, които са едновременно свързани към електрическата мрежа и водоснабдяването.

Защо е важна дефектнотоковата защита

Кавинес съветва собствениците на жилища да се уверят, че контактите са защитени с устройство за дефектнотокова защита.

Тази система следи за опасно изтичане на ток и прекъсва захранването, когато отчете разлика между входящия и изходящия електрически ток.

Дефектнотоковата защита не може да спре пренапрежението, причинено от мълния, но е изключително важна за намаляване на риска от токов удар при повреда на уред или електрическа инсталация.

Не използвайте душа и съдомиялната

По време на силна гръмотевична буря е добре да се избягват не само пералнята и сушилнята, но и други уреди и съоръжения, свързани към водопроводната или електрическата система.

Експертите препоръчват да не се използват душове, вани и съдомиялни машини, докато мълниите са наблизо. Водата и металните тръби могат да провеждат електрически ток, ако мълния попадне в сградата или в близка инфраструктура.

Добре е временно да се преустанови и използването на лаптопи, компютри, телевизори и други устройства, включени с кабел в електрическата мрежа.

Най-добрата защита остава пълното изключване

Електрическите и електронните устройства, оставени включени по време на силна буря, могат да бъдат сериозно повредени или напълно унищожени.

Мълнията е способна да предизвика изключително високи токове в домашното окабеляване. Те могат за части от секундата да повредят захранвания, контролни платки, мотори и други чувствителни компоненти.

Затова най-сигурната защита е уредите да бъдат изключени от контакта предварително. След края на бурята е разумно да се изчака известно време, преди те отново да бъдат включени и използвани.