Шест грешки правят спалнята да изглежда по-малка отколкото е

Малката спалня може да изглежда уютна, но за много хора тя създава усещане за теснота и дискомфорт. Оказва се, че дори по-голямо помещение лесно може да започне да изглежда претрупано заради няколко неправилни дизайнерски решения. Експерти, цитирани от House Beautiful, посочват шест от най-честите грешки, които визуално смаляват стаята, както и начините те да бъдат поправени.

Прекалено много мебели

Една от най-честите грешки е препълването на спалнята с мебели. Дизайнерът Мишел Лисак обяснява, че в много случаи легло, нощни шкафчета и скрин са напълно достатъчни.

Всеки допълнителен стол, пейка или помощна масичка заема ценно пространство и кара помещението да изглежда по-тясно. Често подобни мебели се купуват само защото изглеждат добре или защото се смята, че всяка завършена спалня трябва да ги има.

Решението е внимателно да се прецени функцията на всеки предмет. Ако столът в ъгъла не се използва за сядане, а само за събиране на дрехи, вероятно няма място в стаята. По-малко на брой мебели, съобразени с размерите на помещението, почти винаги създават по-просторно усещане.

Всички мебели са притиснати до стените

Поставянето на мебелите плътно до стените е обичаен подход, особено в спалнята. Според дизайнерите обаче това невинаги е най-доброто решение.

На пръв поглед подобно разположение изглежда като начин да се освободи повече място. В действителност то може да направи стаята плоска и безинтересна, а пътеките за преминаване да останат тесни.

Леглото не е задължително да бъде долепено до стената. В някои помещения преместването му навътре може да подобри движението и да създаде по-функционално разпределение.

Лисак дава пример с проект, при който скринът е бил вграден в задната част на таблата, а нощните шкафчета са станали част от самото легло. Поставянето на цялата конструкция в центъра е направило стаята по-отворена и практична.

Натрупване на излишни вещи

Спалнята лесно се превръща в място за натрупване на дрехи, козметика, сувенири и различни дребни предмети. Претрупаните нощни шкафчета, скринове и стени създават визуален шум.

Според дизайнерите спалнята трябва да носи спокойствие и да подпомага почивката. Излишните аксесоари могат да направят дори голямо помещение да изглежда по-малко.

Решението е да се оставят само няколко предмета с лично значение, а повърхностите да се поддържат възможно най-чисти. Подходящите мебели за съхранение също могат да решат проблема.

Тъй като леглото е най-голямата мебел в стаята, то може да бъде използвано и като място за прибиране на вещи. Моделите с чекмеджета или вградени отделения позволяват да се скрият дрехи, спално бельо и други предмети, без да се натоварва пространството.

Твърде малък килим

Малкият килим е един от най-бързите начини една спалня да изглежда визуално стеснена. Когато около него остава прекалено много открит под, помещението изглежда разпокъсано.

Дизайнерът Глена Стоун обяснява, че това създава усещане за ограничено пространство. Джейни Хънгърфорд допълва, че килим, който излиза само малко извън леглото, кара цялата стая да изглежда несвързана.

Решението е да се избере по-голям модел, върху който основните мебели могат да стъпят. Килимът трябва да излиза достатъчно извън леглото, за да може човек да стъпва върху него при ставане.

Според Стоун е добре около него да останат приблизително 30 сантиметра видим под. Така пространството се рамкира по-балансирано и стаята изглежда по-цялостна и просторна.

Блокиране на естествената светлина

Поставянето на мебели пред прозорците може значително да смали помещението. Естествената светлина е един от най-силните инструменти за създаване на усещане за простор.

Тежките завеси и плътните щори също могат да задълбочат проблема. Те заемат визуално пространство, затъмняват стаята и я правят по-тясна.

Прозорците трябва да останат възможно най-свободни. Мебелите е добре да бъдат отдалечени от тях, а завесите да се отварят веднага след събуждане.

Повече дневна светлина не само прави помещението визуално по-голямо, но и създава по-приятна атмосфера още в началото на деня.

Прекалено голямо легло

Голямото легло е удобно, но не винаги е правилният избор за конкретната стая. Ако то заема почти цялото пространство и не оставя достатъчно място за движение, спалнята неизбежно изглежда претъпкана.

Решението е размерът на леглото да бъде съобразен с площта на помещението. Около него трябва да има достатъчно място за свободно преминаване.

Според Хънгърфорд човек трябва да може да се движи поне от три страни на леглото, когато то е поставено до стена. Не е необходимо свободното пространство да бъде огромно, но трябва да позволява двама души да използват леглото удобно и всеки да има достъп до собствено нощно шкафче.

Правилно подбраните мебели, достатъчното място за съхранение и свободният достъп на естествена светлина могат напълно да променят усещането в една спалня. Често не е необходимо голямо преустройство, а само премахване на няколко излишни предмета и по-добро разпределение на пространството.