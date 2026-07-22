Шокиращи данни: AI вече застрашава куп професии

Изкуственият интелект вече не е просто инструмент, който помага на хората. Все повече компании го разглеждат като реален заместител на служители, а последните данни показват, че тази трансформация вече е започнала.

Големите технологични компании инвестират милиарди долари в системи, които могат да изпълняват задачи самостоятелно. Вместо нови назначения все по-често се обсъжда използването на така наречените AI агенти – виртуални помощници, способни да поемат конкретни професионални дейности.

От минути до часове – AI напредва с невероятна скорост

Само преди три години най-добрите езикови модели можеха надеждно да изпълняват единствено задачи, които човек решава за няколко минути.

Днес картината е коренно различна. Последното поколение AI модели успешно се справя с дейности, които отнемат един, два или дори няколко часа работа на експерт. При разработката на софтуер те вече могат:

да откриват грешки в сложен програмен код;

да анализират криптовалутни договори;

да оптимизират собствените си алгоритми;

да създават нов софтуер почти без човешка намеса.

Според експерти следващата стъпка може да бъде модели, които сами се усъвършенстват, без необходимост от човешка намеса.

Първите работни места вече изчезват

Най-подробните анализи идват от САЩ.

Изследване на Станфордския университет показва, че след масовото навлизане на ChatGPT заетостта при младите хора между 22 и 25 години е намаляла с 2,7%.

В секторите, които са най-зависими от изкуствения интелект – финанси, софтуерната индустрия и творческите професии – спадът достига 12,8%.

Част от икономистите смятат, че върху пазара влияят и други фактори като високите лихви, но тенденцията вече е ясно видима.

Кои професии са най-застрашени?

Според анализите най-голям риск има за дейности, при които основната работа е свързана с информация и компютър.

Сред тях са програмисти; финансови анализатори; служители в колцентрове; юристи, извършващи начални правни анализи; графични дизайнери; копирайтъри и част от творческите професии.

За разлика от тях професии като медицински работници, детегледачи, фризьори и други, изискващи физическо присъствие и директен контакт с хора, засега остават значително по-слабо засегнати.

Компаниите вече измерват продуктивността чрез AI

Все повече международни компании използват вътрешни класации, известни като „token leaderboards“, които показват колко активно служителите използват изкуствен интелект в ежедневната си работа.

Т.нар. токени представляват малки текстови единици, чрез които AI обработва информация.

Само през 2026 г. използването им е нараснало експлозивно – до трилиони и дори квадрилиони токени.

Но AI се оказва и скъп

Любопитното е, че масовото използване на изкуствен интелект започва да натоварва сериозно бюджетите на компаниите.

Макар цената за обработката на един токен да намалява, огромният обем заявки води до сметки за милиони долари.

Затова някои от най-големите компании вече въвеждат ограничения за използването на най-мощните AI модели.

Нобелови лауреати предупреждават

Носители на Нобелова награда по икономика призоваха правителствата да предприемат действия още сега.

Според тях изкуственият интелект може да повиши жизнения стандарт и производителността, но без ясни политики съществува реален риск от масово изместване на работници, задълбочаване на социалните неравенства и увеличаване на безработицата.