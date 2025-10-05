Край на SIM картата! Революция с телефоните
Поредна иновация от Apple
Поредна иновация от Apple
Според компанията това е най-издръжливият iPhone досега
Най-вероятно ще видим и новото поколение смартчасовници
Ще покаже 4K охранителни камери, интелигентни звънци и автономни прахосмукачки роботи
Изваждането на устройството от водата възможно най-бързо ще помогне за минимизиране на излагането на...
Правят дигитализация на исторически символи от Олимпия до Нотр Дам
Тази стъпка е в отговор на новия регламент на блока за Прозрачност и таргетиране на политическата ре...
Над 10 000 организации изложени на риск
Първите смартфони с новата операционна система ще са на пазара съвсем скоро
Инициативата предоставя на младите хора разнообразни възможности да надградят уменията си чрез специ...
"Това са група много богати хора", издаде той
Микророботът е особено подходящ за специални мисии
Възможно е обаче поскъпване на устройствата
Общо 56 деца от 5. до 12. клас ще участват в програмата това лято
Той нe e пpocтo джaджa, a нaчин дa ce ĸaжe „cтoп“ нa дигитaлнoтo пpeтoвapвaнe
Тече разследване на причините
Причините се разследват
Събитието събра водещи български и международни експерти в дигиталния бранш, успешни предприемачи
Vivacom пуска специална оферта
Акцент бе видимото възрастово разнообразие