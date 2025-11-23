Един iPhone отива в историята. Никой не го иска

Американската технологична компания Apple е била принудена да намали наполовина производството на новия си модел iPhone Air, след като продажбите на устройството се оказаха значително под очакванията. Това съобщи "Файненшъл таймс", позовавайки се на данни на International Data Corporation (IDC).

Моделът, който бе рекламиран като най-сериозното обновление в дизайна на iPhone от години насам, е достигнал едва около една трета от прогнозираното най-високо търсене. Според IDC слабото му представяне е накарало Apple да предприеме необичайно бърза корекция в производствения график - решение, което подчертава трудностите пред модела, предава БТА.

Анализаторите посочват като причина за слабия интерес компромиси в камерите и високоговорителите, направени заради рекордно тънкия корпус от 5,64 мм, както и по-високата от очакваната цена. Потребителите са предпочели други устройства от серията iPhone 17, които се продават значително по-добре.

Слабите продажби са настъпили въпреки големия онлайн интерес около премиерата. По данни на "Симилъруеб" (Similarweb) страницата на iPhone Air е привлякла 1 млн. посещения през септември (новите модели смартфони на Apple бяха представени на 9 септември - бел. ред), като е допринесла за общо 7,4 млн. онлайн разглеждания на продуктите от тазгодишната линия - ръст от 28% спрямо предходната година.

Въпреки това "Симилъруеб" отчита, че трансформацията на интереса към реални покупки е била с една трета по-ниска, отколкото при останалите модели, което е ограничило реалните продажби на модела Air.

Въпреки натиска, който iPhone Air оказва върху общото представяне на линията, Apple прогнозира рекорден празничен сезон благодарение на силното търсене на останалите модели. Анализатори от "Морган Стенли" (Morgan Stanley) очакват производството на новите устройства да достигне до 90 млн. броя през второто полугодие на 2025 г., като отбелязват, че този ръст е "частично ограничен" от слабостите на iPhone Air.

Apple отказа коментар по информацията.

