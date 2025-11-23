Изтече европейската версия на мирния план на Тръмп

Европейската версия на мирното споразумение между Русия и Украйна предполага, че няма да бъдат налагани ограничения върху въоръжените сили на Украйна.

Това пише The Washington Post, цитирайки копие от документа.

Лидерите на ЕС подготвиха своя проект в отговор на 28-точков план, представен от Съединените щати, един от които предвижда ограничаване на броя на въоръжените сили на Украйна до 600 000 души.

В руския меморандум, който Москва предаде на Киев по време на преговорите в Истанбул в началото на юни, има и разпоредба за създаване на максимален брой украинска армия.

WP цитира и други разпоредби от европейския план, според които:

- Украйна ще възстанови контрола над Запорожката атомна електроцентрала и Каховската ВЕЦ;

- Украйна ще може "безпрепятствено да преминава" по река Днепър и да контролира Кинбурнския нос (ивица земя на полуостров Кинбурн, който от лятото на 2022 г. е под контрола на руснаците);

- Други териториални въпроси ще бъдат решени след примирието.

Европейските лидери, коментирайки американския документ, заявиха, че той трябва да бъде подобрен. ЕС се тревожи от предложеното ограничаване на размера на украинската армия, тъй като това прави страната "уязвима към бъдещи атаки" и настоява, че границите на Украйна "не трябва да се променят със сила."

Те подготвиха контрапредложение в рамките на срещата на върха на Г20 в Република Южна Африка и го изпратиха до САЩ.

Украйна и нейните европейски съюзници ще настояват, че преговорите с Русия за каквито и да било териториални размени могат да се проведат едва след като войната по сегашната линия на контакт приключи, според хора, съобщи Блумбърг.

Те изискват сигурност от американците, която съответства на клаузата за взаимна отбрана от член 5 на НАТО, и изисква замразените руски активи да бъдат използвани за възстановяване и компенсация на Киев.

Освен това САЩ ще бъдат компенсирани за солидните гаранции, които предоставят, а руските активи ще останат замразени, освен ако Москва не се съгласи да плати за нанесените щети.

Други санкции ще бъдат отменени поетапно и Русия ще бъде постепенно върната в световната икономика, ако спазва споразумението.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски обяви в социалните мрежи, че текат разговорите по мирния план на Тръмп в Женева. работа в Женева по мирен план, предложен от Ръководителят на офиса му Андрей Ермак е начело на украинската делегация, която вече е провела среща със съветниците по националната сигурност на лидерите на Великобритания, Франция и Германия – съответно Джонатан Пауъл, Еманюел Бон и Гюнтер Саутер.

Следващата среща е насрочена с американската делегация, добави ръководителят на офиса на украинския лидер.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалният пратеник на президента Стивън Уиткоф вече са в Женева, каза американски служител.

