Нова атака на Тръмп срещу Путин! Има ли промяна в курса

След задържането на Николас Мадуро американският президент Доналд Тръмп отново заяви, че е разочарован от руския държавен глава Владимир Путин заради продължаващата война в Украйна. На този фон дипломатическите усилия за сигурността на страната навлизат в нова фаза, като преговорите ще продължат във вторник в Париж, където ще се включат и представители на Съединените щати.

„Не съм във възторг от Путин. Той убива прекалено много хора“, заяви Тръмп на пресконференция в имението си Мар-а-Лаго във Флорида. Американският президент призна, че първоначално е смятал постигането на мир за значително по-лесна задача, но развитието на войната е опровергало тези очаквания. Думите му бяха възприети като директен политически сигнал към Москва в момент, когато Вашингтон подготвя по-активно участие в европейските усилия за следвоенно уреждане.

Междувременно съветници по сигурността от европейски държави, Канада, Европейския съвет, Европейската комисия и НАТО проведоха в Украйна разговори за гаранциите за сигурност и икономическото възстановяване на страната. Американският пратеник Стив Уиткоф се включи онлайн в дискусиите, което подсили очакванията за по-тясна координация между САЩ и европейските партньори.

Във вторник в Париж се очаква американски преговарящи да седнат на една маса с европейските лидери в опит да се очертаят реални гаранции за сигурността на Украйна след края на войната. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Киев се надява до края на януари да организира среща на лидерско ниво в Съединените щати – ход, който би дал силен политически импулс на дипломатическия процес.

Зеленски предупреди, че ако Русия саботира дипломатическите усилия за спиране на войната, Украйна няма да има друг избор, освен да продължи активната си отбрана. Той обяви предстоящи кадрови промени както в правоохранителната система, така и във въоръжените сили, с цел по-ефективно управление във военновременни условия.

По-рано украинският президент предложи на бившия министър на отбраната Денис Шмигал поста първи вицепремиер и министър на енергетиката. Начело на министерството на отбраната застана досегашният министър на цифровата трансформация Михайло Фьодоров, а за ръководител на президентската канцелария бе назначен шефът на военното разузнаване Кирило Буданов – сигнал, че Киев затяга управлението си в очакване на решаващи седмици.

