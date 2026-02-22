Тръмп с голяма изненада за гренландците, ето какво им праща

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че работи с губернатора на Луизиана Джеф Ландри за изпращането на кораб-болница в Гренландия - датска територия, която той нееднократно е заявявал, че иска да придобие. Новината бе съобщена в социалните мрежи малко преди вечеря за губернаторите републиканци в Белия дом.

Изявлението дойде на фона на напрежение със Дания и часове след спешна медицинска евакуация от американска подводница край острова. За момента няма официални подробности за мисията.

Тръмп огласи плана публично, докато седеше до Ландри по време на вечерята във Вашингтон. „Работя с фантастичния губернатор на Луизиана, Джеф Ландри, ще изпратим страхотен кораб болница в Гренландия, за да се погрижим за многото хора, които са болни, и за които няма кой да се грижи. Той е на път!!!“, написа президентът.

Изявлението предизвика незабавни въпроси. Нито Белият дом, нито офисът на Ландри отговориха дали корабът е поискан от датските или гренландските власти и за кои „много болни хора“ става дума. Липсва и позиция от страна на министерството на войната, отбелязва Ройтерс. Така остава неясно дали става дума за хуманитарна операция, демонстрация на присъствие или за нов епизод от по-широкия спор около бъдещето на острова.

Ходът идва в чувствителен момент. Датският крал Фредерик посети Гренландия за втори път в рамките на година - жест, тълкуван като опит да се демонстрира единство на кралството пред натиска от Вашингтон. В края на януари Дания и САЩ проведоха разговори за намаляване на напрежението след месеци на остри изявления, които поставиха въпроса за Гренландия в центъра на дебата в НАТО.

Допълнително внимание привлече и фактът, че публикацията на Тръмп се появи броени часове след като датското Обединено арктическо командване съобщи за евакуация на член на екипажа на американска подводница в гренландски води. Морякът е имал нужда от спешна медицинска помощ. Засега няма официално потвърждение дали планираният кораб болница е свързан с този инцидент.

Неясна остава и ролята на губернатора Ландри в инициативата. Американските военноморски сили разполагат с два кораба болница - „Мърси“ и „Камфърт“, но нито един от тях не е базиран в Луизиана. Въпреки това Тръмп подчерта партньорството си с щатските власти, без да даде конкретика за логистиката и сроковете.

Изпращането на кораб болница към стратегически важния арктически остров неизбежно засилва спекулациите за намеренията на Вашингтон. Гренландия е ключова за военната и икономическата инфраструктура в Арктика, а интересът на САЩ към територията датира от десетилетия. Новият ход на Тръмп добавя още едно напрежение към сложните отношения между съюзници в момент, когато всяка демонстрация на присъствие в региона има политическа тежест.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com