Тръмп пренаписа климатичната политика на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отменя ключов текст, приет през 2009 г. по времето на Барак Обама, който служеше като правна основа за федералната борба с емисиите на парникови газове, предаде Франс прес.

Решението бе представено тържествено от Белия дом и на практика незабавно прекратява стандартите за емисии на превозните средства. Така се отваря пътят за премахване и на други екологични регулации, включително ограниченията за емисиите от електроцентрали. Обратът бележи една от най-драстичните промени в американската климатична политика за последните години.

Според Тръмп мярката „ще спести хиляди милиарди долари на американските потребители“, тъй като ще доведе до по-ниски цени на автомобилите и ще намали разходите за бизнеса. Президентът отдавна изразява скептицизъм към климатичните промени и необходимостта от строги ограничения върху индустрията, като поставя икономическия растеж над екологичните регулации.

С премахването на правната рамка, на която Агенцията за опазване на околната среда се опираше, за да регулира шест основни парникови газа, републиканецът нанася сериозен удар върху изградената през последното десетилетие система от ограничения. САЩ са сред най-големите източници на емисии, които допринасят за глобалното затопляне, а отмененият текст позволи въвеждането на редица федерални стандарти, започвайки с тези за камионите и автомобилите.

Бившият президент Барак Обама реагира остро на решението. „Без този основополагащ текст ще бъдем по-малко защитени, по-малко здрави и по-малко способни да се борим с климатичните промени и всичко това, за да може индустрията на изкопаемите горива да печели още повече“, заяви той.

Още по-краен бе губернаторът демократ на Калифорния Гавин Нюсъм, който определи хода като „предателство спрямо американския народ“ и заяви, че решението утвърждава Републиканската партия като „партията на замърсителите“. Нюсъм обяви, че ще оспори действията на администрацията в съда, което отваря нов фронт в ожесточения политически сблъсък около климатичната политика в Съединените щати.

