Тръмп изненада с нов ход за бъдещето на Куба

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е уверен, че Съединените щати ще сключат сделка с Куба, предаде Ройтерс. Коментарът бе направен на борда на президентския самолет „Еър форс уан“ по време на полет от Вашингтон към Флорида, само ден след като Тръмп заплаши с мита всички държави, които доставят петрол на островната държава.

Американският президент повтори призива си Хавана да започне преговори със САЩ и описа ситуацията в Куба като критична. „Няма нужда от хуманитарна криза“, заяви Тръмп. „Мисля, че те вероятно ще дойдат при нас и ще поискат да сключат сделка. Те са в ситуация, която е много лоша за Куба. Те нямат пари. Те нямат петрол. Те живееха с венецуелски пари и петрол, които няма да дойдат повече“, каза той, цитиран от Ройтерс.

През 2025 г. Венецуела беше най-големият доставчик на петрол за Куба, като осигуряваше около една трета от дневните нужди на страната. Доставките рязко намаляха след наложената от САЩ блокада още преди залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро при специална военна операция в Каракас и отвеждането му в САЩ, където трябва да бъде съден по обвинения в наркотрафик.

Ройтерс съобщи ексклузивно през януари, че друг ключов доставчик на петрол за Куба – Мексико – обмисля дали да продължи доставките за Хавана заради опасения от ответни мерки от страна на Вашингтон. Това допълнително засилва натиска върху кубинските власти и превръща евентуалните преговори със САЩ в въпрос на икономическо оцеляване.

