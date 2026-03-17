Първа оставка в екипа на Тръмп заради войната в Иран

Директорът на американския Национален център за борба с тероризма Джоузеф Кент подаде оставка на фона на ескалацията след американско-израелските удари срещу Иран, съобщи Ройтерс. Решението му идва в критичен момент за сигурността и хвърля сянка върху единството в американските разузнавателни структури.

В писмо до президента Доналд Тръмп, публикувано в социалната мрежа X, Кент отправи остри критики към политиката на Вашингтон. „Не мога с чиста съвест да подкрепя продължаващата война в Иран. Иран не представляваше непосредствена заплаха за нашата нация и е ясно, че започнахме тази война под натиска на Израел и неговото мощно лоби“, написа той.

Оставката веднага предизвика коментари сред експерти по сигурността, които напомнят, че според законодателството военни действия следва да се предприемат само при наличие на непосредствена заплаха. Това поставя под въпрос основанията за конфликта и може да доведе до сериозен политически дебат в САЩ.

Според Ройтерс новината е изненадала част от разузнавателната общност, което подсказва за вътрешни разногласия. Кент е считан за близък до директора на националното разузнаване Тълси Габард, която до голяма степен избягва публични изяви от началото на войната.

Профилът на Кент обаче също предизвиква противоречия. Преди да влезе в администрацията на Тръмп, той участва неуспешно в две кандидатури за Конгреса в щата Вашингтон. Военната му кариера включва 11 мисии като „зелена барета“, последвани от работа в ЦРУ, което го утвърждава като опитен кадър в сферата на сигурността.

Назначението му обаче срещна силна съпротива от страна на демократите, които го критикуваха за разпространение на конспиративни теории и за връзки с крайнодесни фигури, сред които Греъм Йоргенсен от групата Proud Boys и Джоуи Гибсън - основател на Patriot Prayer. Освен това Кент бе разпитван и за участие в чат в приложението Сигнал, използван от екипа по национална сигурност на Тръмп за обсъждане на чувствителни военни планове.

