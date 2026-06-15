Тръмп го направи! Край на войната, ето кога отварят Ормузкия проток

САЩ и Иран подписаха меморандума за разбирателство за уреждане на близо четиримесечната война, заявиха днес високопоставени американски представители, цитирани от Ройтерс, и добавиха, че официалната церемония по сключването на споразумението ще се състои в петък. Трафикът през Ормузкия проток по думите им ще бъде постепенно възобновен, предава БТА.

Меморандумът за разбирателство е подписан от президента на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс и от председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, добавиха източниците от САЩ.

Пред журналисти американски представител, пожелал анонимност, добави, че официалната церемония по сключването на споразумението ще бъде в петък.

"Ще видите значително увеличение на трафика през Ормузкия проток, което всъщност вече постепенно започна да се случва и с течение на времето ще се увеличи и още”, каза той.

"Вероятно няма да се върнем към нормалността за две седмици, но ще станем свидетели на значително увеличение на трафика през протока”, посочи американският източник.

Той обаче уточни, че изтеглянето на Израел от Ливан не е условие в споразумението между САЩ и Иран, а Израел има право да се защитава от атаките на "Хизбула".

САЩ и Иран съобщиха, че са договорили условията за край на войната и за отварянето на Ормузкия проток – новина, която донесе облекчение на пазарите, въпреки че финалното споразумение може да зависи от прекратяването на "враждебните действия в Ливан" и да забави преговорите по ядрената програма на Техеран.

Въпреки че е все още рамково, вчерашното споразумение е най-големият пробив по пътя към решаването на конфликта, в който бяха убити хиляди хора и който разтърси енергийните пазари. Войната започна през февруари, след като Израел и САЩ нанесоха съвместни удари по Ислямската република.

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