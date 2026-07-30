Дипломатическото земетресение по оста Ереван - Анкара. Армения сменя топ острието си

Армения се подготвя за мащабна рокада по една от най-нажежените си дипломатически оси на Балканите и в Близкия изток. Кабинетът в Ереван обсъжда ударно нови кандидатури за позицията на специален пратеник за преговорите за пълно нормализиране на отношенията с Турция. Горещата новина съобщи лично арменският министър-председател Никол Пашинян по време на извънреден брифинг, цитиран от националната новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

Управляващите изтеглят главния преговарящ за исторически скок във властта

Смяната на върха на дипломатическата мисия се налага поради внезапен и ключов политически ход в Ереван. Досегашният специален представител на Армения и напускащ заместник-председател на Народното събрание – Рубен Рубинян, е официално номиниран от управляващата партия за председател на парламента през следващия мандат. Неговото издигане до шеф на законодателния орган оголва най-горещия дипломатически пост в страната и принуждава Пашинян бързо да търси адекватен негов заместник.

Пашинян: Още няма окончателно решение, форматът се договаря

„Все още няма краен избор относно новия специален пратеник. Дискусиите по този въпрос са в разгара си в момента“, обяви пред журналисти премиерът Пашинян. Той даде да се разбере, че Ереван няма да бърза с назначения на сляпо. По думите му следващите стъпки зависят изцяло от директната комуникация с Анкара. Двете държави трябва спешно да решат по какъв начин ще продължат преговорния процес, какви стратегически подходи ще заложат и какъв формат ще следват оттук нататък.

Бизнесът чупи ледовете въпреки затворената граница

Въпреки че политическият диалог в момента е в деликатна фаза на пренареждане, икономическите реалности диктуват съвсем различно темпо. Извънредната дипломатическа рокада идва на фона на сериозно раздвижване в региона. Според официалните данни, бизнес общностите на Армения и Турция рязко засилват контактите си и активизират мащабен бизнес диалог. Предприемачите от двете страни правят всичко възможно да преодолеят тежкото наследство от миналото и да търгуват активно, въпреки че официалната сухопътна граница между двете съседни държави остава строго затворена.